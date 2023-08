Familie aus Tschechien verbringt Ferien in Obergünzburg: Das begeistert sie besonders

Familie Brychta aus Trest verbringt einige Urlaubstage bei Familie Bauer in Obergünzburg. Wie die Freundschaft entstanden ist und was die Besucher erleben.

19.08.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Die Familie Brychta aus Trest in Tschechien hat einige Urlaubstage bei Familie Bauer in Obergünzburg verbracht und war vom Natur- und Kulturangebot begeistert. Die Freundschaft unter den Familien entwickelte sich beim Besuch des Marktgemeinderats im Rahmen der Städte-Freundschaft im Frühjahr dieses Jahres im südmährischen Trest.

Ein Badenachmittag im Hagenmoos Obergünzburg darf nicht fehlen

Schon bei der Ankunft im Günztal waren die Gäste von der Landschaft beeindruckt. Der Badenachmittag im Freibad Hagenmoos schien den vier Kindern der Familie aus Trest viel zu kurz, wobei es den Eltern insbesondere die idyllische Landschaft um das Naturgewässer angetan hat. Die Gäste bekamen außerdem eine Führung mit Museumsleiterin Dr. Martina Kleinert durch die Ausstellung der Südseesammlung. Am Feiertag Maria Himmelfahrt besuchten die Urlaubsgäste aus Tschechien gemeinsam mit ihren Gastgebern den Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin. Die Schönheit des Gotteshauses, aber vor allem die vom Trachtenverein „D’Günztaler“ kunstvoll gebundene Kräuterkerze vor dem Volksaltar begeisterte die Gäste, sodass sie sich davon ein Erinnerungsfoto für ihre Heimreise erbaten. Bei der Kirchturmbesteigung am Nachmittag zeigte sich den Besuchern aus der Glockenstube der Martinskirche das Alpenpanorama im Süden und bei der Kutschfahrt mit einem Pferdegespann am nächsten Tag die einmalige Schönheit des Günztals im Norden ihres Urlaubsorts.

Familie aus Tschechien besucht auch Schloss Neuschwanstein

Bevor sich die sechsköpfige Familie wieder auf die Heimreise begab, rundete ein Ausflug mit der Gastfamilie zu den Königsschlössern in Füssen und zum Forggensee die Tage im Allgäu ab.