Umfrage: Der allergrößte Fendt-Traktor aus Marktoberdorf ist der Publikumsliebling

Der Fendt 1100 Vario MT ist der größte Vario-Traktor "aller Zeiten", wie Fendt aus Marktoberdorf verrät. Beim Voting "Farm Machine 2022" gewinnt der Bolide.

Der Fendt 1100 Vario MT ist der stärkste Vario aller Zeiten. Der Fendt Raupentraktor überzeugte die Teilnehmer der Online Abstimmung zur „Farm Machine 2022“ in der Kategorie „Audience Choice Award“.

Das Topmodell der Baureihe, der Fendt 1167 Vario MT hat die höchste PS Leistung mit einem stufenlosen Getriebe am Markt. Die Baureihe Fendt 1100 Vario MT erweitert ihr Leistungsspektrum mit vier Modellen von 511 PS bis 673 PS.

Der Fendt 1100 MT hat bis zu 673 PS, ein schwenkbares Zugpendel sowie einen schwenkbaren Heckkraftheber

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Baureihe ist das schwenkbare Zugpendel oder der schwenkbare Heckkraftheber für optimierte Spurtreue. Flexible Möglichkeiten zur Ballastierung für unterschiedliche Einsätze finden sich an den Rädern, im Heck und an der Front. Mehr Komfort und Langlebigkeit bieten die SmartRide Federung, die Option SmartRide+ und die Fendt LongLife Laufrollen.

"Mehr als 10.000 Stimmen wurden für diese Maschine abgegeben. Das ist Rekord", sagt Carsten Matthäus, Verlagsbereichsleiter Agrar & Forst dlv, über das Abstimmungsergebnis. (Lesen Sie auch: Interview mit Fendt-Entwicklungschef: Wann kommt der erste Wasserstoff-Traktor?)

Mehr als 10.000 Stimmen wurden für den Riesen-Traktor abgegeben. Und auch die Jury lobt den Raupenschlepper

Der Raupentraktor begeistert auch die Jury. "Der Fendt 1100 Vario MT ist eine Meisterleistung geworden", sagt Helmut Süß, Redakteur für Landtechnik, Energie im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt und Mitglied der Jury. "Das war eine internationale Zusammenarbeit und trotzdem sind die Fendt Gene voll erkennbar, nach dem Motto: Aus dem Guten noch etwas Besseres machen."

Bei der Entwicklung haben Ingenieure aus Jackson (USA) und aus Marktoberdorf eng zusammengearbeitet

Bei der Entwicklung haben Ingenieure und Ingenieurinnen aus Jackson und Marktoberdorf eng zusammengearbeitet. Der Raupentraktor wurde in den USA konstruiert, während in Marktoberdorf das Getriebe und die Bedienung entwickelt wurden“, erläutert Walter Wagner, Geschäftsführer für Forschung und Entwicklung AGCO/Fendt.

Die Auszeichnung Farm Machine (ehemals Machine of the Year) wird bereits seit 1997 verliehen. Normalerweise findet die Verleihung alle zwei Jahre auf der Agritechnica statt, diese wurde jedoch in diesem Jahr abgesagt. Die 12 Kategorien reichen von Traktoren, über Futterbergung und Bodenbearbeitung bis zur Logistik. Eingereicht werden Neuheiten, die nach der letzten Agritechnica auf den Markt gekommen sind. Die Jury besteht aus Agrarjournalisten aus 14 unterschiedlichen Redaktionen.

