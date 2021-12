Fasching in Obergünzburg: Alle drei Umzüge wegen Corona abgesagt

Die Gemeinde Obergünzburg hat wegen Corona alle drei Faschingsumzüge 2022 abgesagt. Doch stattdessen könnte es eine Alternative geben.

08.12.2021 | Stand: 15:18 Uhr

Gleich drei Faschingsumzüge finden normalerweise in Obergünzburg statt - alle drei werden auch 2022 pandemiebedingt ausfallen. Der große Umzug am Faschingssonntag wird von der Marktgemeinde selbst veranstaltet. Der Marktrat beschloss nun in der letzten Sitzung des Jahres einstimmig, ihn im kommenden Jahr nicht durchzuführen. Der Nachtumzug am Rosenmontag (Veranstalter ist der Faschingsverein) und der Umzug am Faschingsdienstag in Ebersbach (veranstaltet vom TSV) waren zuvor bereits angesagt worden.

Findet ein Kinderumzug in Obergünzburg statt?

Marktrat Herbert Heisler warf ein, dass die Faschingsumzüge gerade für die Kinder, die in der Pandemie ohnehin auf vieles verzichten müssten, immer ein großes Vergnügen seien. Daher schlug er vor, einen reinen Kinderumzug zu veranstalten, der ausschließlich draußen und mit strengem Alkoholverbot stattfinden könnte. Da die Kinder ohnehin regelmäßig getestet würden, sei das vertretbar, meinte er. Nun soll geprüft werden, ob und unter welchen Bedingungen eine solche Veranstaltung durchgeführt werden kann.

