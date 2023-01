Der Marktgemeinderat in Obergünzburg schlägt Alarm: Es fehlen noch freiwillige Helfer für die Zugbegleitung. Damit stehen die Faschingsumzüge auf der Kippe.

16.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die diesjährigen Faschingsumzüge in Obergünzburg stehen noch auf der Kippe, wurde im Marktgemeinderat Alarm geschlagen. Denn trotz mehrfacher Aufrufe hätten sich bisher noch zu wenige Freiwillige für die Umzugsbetreuung und Zugbegleitung gemeldet, berichtete Zweiter Bürgermeister Florian Ullinger. Ullinger appellierte nochmals an alle Vereine und Bürger, für diesen Dienst zu werben. Zur Not müssen Obergünzburger Markträte dafür dienstverpflichtet werden, ergänzte Bürgermeister Leveringhaus mit einem Augenzwinkern. (Lesen Sie auch: "He du hee!" Was Narren beim Oberdorfer Gaudiwurm erwartet.)

Geplant sind in Obergünzburg wieder Umzüge am Faschingssontag und am Rosenmontag

Der Markt Obergünzburg will dieses Jahr wieder zusammen mit dem örtlichen Faschingsverein Faschingsumzüge am Faschingssonntag und Rosenmontag veranstalten. Für die Zugbegleitung werden rund zehn Personen benötigt. Ihre Aufgaben sind die Ausgabe der Zugnummern, der Start und die Begleitung des Umzuges und hinterher das Einsammeln des Mülls. Dafür steht ein Fahrzeug des Bauhofs zur Verfügung.

Wer noch mithelfen will, sollte sich spätestens bis Monatsende bei der Gemeinderverwaltung melden

Die Helferinnen und Helfer sollen sich bis spätestens Ende Januar bei der Gemeindeverwaltung Obergünzburg melden. „Ohne die ehrenamtlichen Helfer kann der Umzug nicht durchgeführt werden“, heißt es auch von der Verwaltung. Weitere Auskünfte und detaillierte Informationen dazu gibt es bei der Gemeindeverwaltung Obergünzburg (Fr. Mahler) unter der Telefonnummer 08372/92 00 20.