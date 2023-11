Faschingsverein Ronsberg: Mit neuen Hoheiten in die närrische Zeit

Ronsberger Faschingsverein startet in die neue Saison und stellt die künftigen Prinzessinnen und Prinzen vor.

21.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Der Ronsberger Faschingsverein startet mit teils neu ernannten Prinzenpaaren in die Faschingssaison. Traditionell begann diese am 11.11. um 11.11 Uhr in Ronsberg beziehungsweise im Feuerwehrhaus in Zadels.

Neuer Hofstaat

Vereinspräsidentin Madeleine Michels hat zusammen mit Hofmarschall Michael Mayer die Regierungen für den Ronsberger Hofstaat vorgestellt: Prinzessin Isabel (Freudling) I. mit ihrem Prinz Jürgen (Linder) I. Die Teeniegarde wird regiert von Prinzessin Lydia (Beutel) I. und Prinz Lukas (Vetter) I. Eine neue Regentschaft wurde bei der Minigarde vorgestellt: Prinzessin Sarah (Schmid) II. mit Prinz Maximilian (Baur) III. Die Ronsberger Garden, Elferräte und die Maskengruppe „Brunnenmännle“ freuen sich auf einen besonderen Fasching: Es wird Jubiläum gefeiert.

55 Jahre Ronsberger Faschingsverein

Der Ronsberger Faschingsverein wird im kommenden Jahr nämlich 55. Aus diesem Grund werden alle Gruppen in neuen Gewändern glänzen und die „Brunnenmännle“ präsentieren ihr neues Mitglied – den „Esel“. Diese Termine haben die Ronsberger geplant: Weihnachtsmarkt am Samstag, 23. Dezember, Kartenvorverkauf für Kaffee- und Hofball (13. Januar) am Donnerstag, 4. Januar, Jugendgardetreffen am Sonntag, 28. Januar, Vereineball am Samstag, 10. Februar, Kehraus am Dienstag, 13. Februar.

