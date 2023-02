Faschingsumzug Obergünzburg - 800 Narren sorgen für Faschingsstimmung

Beim Faschingsumzug in Obergünzburg bieten die 800 Mitwirkenden ein großes Spektakel – zur Freude der 4000 Zuschauer.

Von Horst Hacker

20.02.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Nachdem die Obergünzburger Faschingsumzüge bis vor einem Monat mangels Helfern unsicher auf der Kippe standen, hat es jetzt doch geklappt – und wie! Am Faschingssonntag konnte der erste zweier Züge auf der Rösslewiese vom Stapel gelassen werden und quietschfidel und aufgekratzt durch die Straßen des Marktes pilgern. Bei ausgelassen heiterer Stimmung feierten viele der rund 800 Närrinnen und Narren – ganz begierig darauf, endlich einmal wieder so richtig „die Sau rauslassen“ – und erfreuten die geschätzten 4000 Schaulustigen. Laut Auskunft des Zweiten Bürgermeisters Florian Ullinger waren 40 Gruppen am Umzug beteiligt. (Lesen Sie auch: So ging es beim Gaudiwurm in Marktoberdorf zu - ein Thema zog sich besonders durch.)

