Ruderatshofen zwischen Himmel und Hölle: So war der Fasnachtsabend

Bei der Ruatshofer Fasnachtsfamilie ist der Teufel los. Genüsslich werden kritische Themen wie der Kiesgrubenbau von der Runde aufgespießt.

19.02.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Nach drei Jahren Pause endlich wieder Fasnacht in Ruderatshofen. Unter dem Motto Himmel und Hölle hat die Ruatshofer Fasnachtsfamilie unter Leitung von Nadine Greiter ein abendfüllendes Programm zusammengestellt, wie sich beim Seniorennachmittag zeigte. Die Zuschauer im prall gefüllten Walburgsaal waren begeistert und gingen vom ersten Moment an mit. So wurde sofort im Takt mitgeklatscht, als die Fasnachtsheuler (Armin Herz, Julian Bechtele und Felix Seitz) mit ihrem Lied „Hurra, der Fasching ist da“ den Nachmittag eröffneten.

Zwischen Gartenfrust und Rimini-Urlaub

Die Lacher auf ihrer Seite hatten Hanne Linder, Alfred Maier, Felix Seitz und Julia Trunzer mit ihrem Ostallgäuerisch für Anfänger bei der Bierprobe. Umbauzeiten zwischen den Darbietungen überbrückte eine Gruppe der Ruderatshofener Musikkapelle, verkleidet als Engelchen, Teufelchen oder auch Aloisius, mit flotten Weisen. Sie erhielten begeistert Beifall. Nadine Greiter (Teufelchen) und Mathias Mayer (Engel) führten auf bewährte Weise durchs Programm.

Ganz besondere Schlagzeugrhythmen produzierten Mario Wintergerst, Armin Herz, Julian Bechteler, Leni Riegger und Regina Eiband auf Blech- und Kunststofftonnen. Bei der Gartenidylle mit Sabine Riedel, Manfred Schmid, Pia Seitz und Max Linder wurden Lust und Frust am eigenen Garten gar trefflich dargestellt. Und auch der Rimini-Urlaub (Josef Euband, Mathias Mayer, Elisabeth Dopfer, Julia Trunzer, Julian Bechtele, Max Linder und Manfred Schmid) lief nicht ganz so wie geplant.

Erstmals traten die Singkrähen (Nadine Greiter, Sabine Riedel, Pia Seitz und Regina Eiband) auf und entpuppten sich als echte Bereicherung. Highlight war der Stammtisch mit Alfred Maier, Thomas Tronsberg, Manfred Schmid, Josef Euband und Wirtin Andrea Euband. Viel Gesprächsstoff lieferten dabei nicht nur Umgehungsstraße und Kiesgrube.

Die Runde spießte genüsslich den Klatsch und Tratsch des Dorfes auf

Auch sonst trug sich im Dorf in drei Jahren einiges zu, das die Runde genüsslich aufspießte. Auch der zweite Teil wartete mit etlichen Pointen auf. Dabei schlüpften die genannten Akteure immer wieder in neue Rollen. Gelächter ernteten die Fasnachtsheuler mit ihrem Kuahpflatter-Lied. Und die Putzfrauen Hanna und Leni kauten (zum Teil mit Mariechen) das Dorfleben durch. Auch beim Theaterbesuch von Berta und Schorsch gab’s einiges zu Lachen.

Am Ende war noch im Himmel im wahrsten Sinn des Wortes der Teufel los. Mit ihren gespielten Witzen sorgten die Akteure für ein weiteres Programm-Highlight – bevor dieses mit dem gespannt erwarteten Männertanz unter großem Beifall endete.

Weitere Vorstellungen Faschingssamstag, -sonntag und Rosenmontag (18. bis 20. Februar), 20 Uhr, Walburgsaal, Restkarten bei Allianz-Schmid.

