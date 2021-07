Fatale Dreiecksbeziehung bringt Frau aus Marktoberdorf vor Gericht

54-Jährige kann sich nicht zwischen Ehemann und Geliebtem entscheiden. Warum ein Gericht die Ostallgäuerin nun wegen falscher Verdächtigung verurteilt.

14.07.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Gleich zweimal musste sich das Amtsgericht heuer mit den Folgen eines Eifersuchtsdramas befassen: Im Februar fand ein Körperverletzungsverfahren gegen einen Ostallgäuer statt, der seinem Rivalen bei einer handfesten Auseinandersetzung massive Blessuren im Gesicht zugefügt haben soll. Die 54-jährige Frau, um die es in dem Konflikt ging, hatte ihren damaligen Geliebten bei der Polizei klar belastet, war aber anschließend zurückgerudert. Weil eine der beiden Aussagen nicht stimmen konnte, musste sich die Ostallgäuerin jetzt ebenfalls vor Gericht verantworten. Sie wurde schließlich der falschen Verdächtigung schuldig gesprochen und zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Aussprache zwischen drei Ostallgäuern eskalilert

Hintergrund beider Prozesse war eine offenbar fatale Dreiecks-Beziehung: Die 54-jährige Frau aus dem Raum Marktoberdorf hatte sich monatelang nicht zwischen ihrem Ehemann und ihrem Geliebten entscheiden können. Als die Männer im Mai 2020 zu einer Aussprache aufeinander trafen, eskalierte die emotional aufgeladene Situation. Die Frau hatte die Auseinandersetzung zumindest teilweise mitbekommen und schob dann bei der Polizei alle Schuld auf ihren Liebhaber, mit dem sie sich zwischenzeitlich überworfen hatte. Insbesondere schilderte sie Schläge und Tritte gegen den angeblich wehrlos am Boden liegenden Ehemann. Wenige Wochen später korrigierte sie ihre Angaben gegenüber dem damaligen Anwalt des Tatverdächtigen und machte schließlich auch Anfang des Jahres als Zeugin im Körperverletzungsverfahren einen Rückzieher. Angeblich war sie damals erst dazu gekommen, als der Ehemann ihren Geliebten im Schwitzkasten hatte. Dieser habe sich mit Schlägen in Richtung des Kopfes seines Kontrahenten gewehrt. Der Richter hatte ihr geglaubt und den Angeklagten freigesprochen.

Neun Monate auf Bewährung und 1800 Euro Geldstrafe

Weil die Ostallgäuerin sich entweder einer falschen Verdächtigung bei der Polizei oder einer uneidlichen Falschaussage vor Gericht schuldig gemacht hatte, leitete die Staatsanwaltschaft gegen sie ein Verfahren ein. In der jetzigen Verhandlung stand für den Anklagevertreter nicht sicher fest, welche Variante die richtige war. Weil der Ehemann nach der Auseinandersetzung ausgesehen habe „wie durch den Fleischwolf gedreht“, tendierte er zwar eher zur uneidlichen Falschaussage. Vom Ergebnis her spiele es aber keine Rolle: „Es ist entweder das eine oder das andere, und beides ist gleich strafwürdig“. Er beantragte gegen die mehrfach vorbestrafte Angeklagte eine neunmonatige Bewährungsstrafe und eine Geldauflage in Höhe von 2000 Euro. Die Richterin ging im Urteil von einer falschen Verdächtigung aus. Bei der Höhe der Bewährungsstrafe folgte sie dem Antrag des Staatsanwalts. Bei der Geldauflage blieb sie mit 1800 Euro leicht darunter, machte aber deutlich, dass auch sie eine spürbare Geldbuße für erforderlich hielt.

Kaufbeurer Gericht erkennt enorme "Stress-Situation" an

Die Verteidigerin hatte für die Angeklagte, die sich zwischenzeitlich wieder mit ihrem Mann versöhnt hat, eine „angemessene Geldstrafe“ beantragt. Man müsse im vorliegenden Fall auch die gesundheitlichen Auswirkungen für ihre Mandantin sehen. Diese habe im Sommer 2020 einen Herzinfarkt erlitten, der „mit Sicherheit auch auf die ganze Stress-Situation zurückzuführen“ sei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.