FC Bayern-Fanclub aus Sulzschneid spendet für die Lebenshilfe Ostallgäu

Die Kleintiroler Bullen Sulzschneid fördern mit Beiträgen der Mitglieder ein Wohnprojekt. Vertreter des Fanclubs sind bei einem Besuch vor Ort beeindruckt.

09.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Kein Stadionbesuch oder Veranstaltung: Das vergangene Pandemie-Jahr legte auch die Aktivitäten des FC Bayern-Fanclubs Kleintiroler Bullen Sulzschneid auf Eis. Da dem Verein aber gleichzeitig keine Ausgaben für Busfahrten oder Sonstiges entstanden sind, überlegten sich die Verantwortlichen eine sinnvolle Alternative für die eingegangenen Mitgliedsbeiträge. So wurden 500 Euro an die Lebenshilfe Ostallgäu gespendet.

Ein Projekt im Ostallgäu unterstützen

„Uns war es wichtig, dass wir eine gemeinnützige Organisation direkt hier in der Region unterstützen können,“ begründet Kevin Settele, zweiter Vorsitzender der Sulzschneider Bullen, den Ausschlag für die Lebenshilfe. Mit dem Spendengeld wurden für die acht Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Apartmenthauses in der Sonnenstraße in Neugablonz Sitzgarnituren und ein Grill angeschafft. „Endlich können wir gemeinsam die Zeit genießen, im Sommer draußen und im Winter in unseren Kellerräumen,“ freut sich Carola Wittlinger, Bewohnerin eines Apartments, über die neuen Gemeinschaftsmöbel.

Freude bei der Spendenübergabe: (von links) Simone Sommer (Bewohnerin eines Lebenshilfe-Apartments in der Sonnenstraße), Regina Filser (Schriftführerin Kleintiroler Bullen Sulzschneid), Carola Wittlinger (Bewohnerin), Kevin Settele (Zweiter Vorsitzender Kleintiroler Bullen Sulzschneid), Marion Klaus (Bewohnerin), Bernhard Sirch (Erster Vorsitzender Kleintiroler Bullen mit seiner Tochter), Lucia Petrich (Leiterin Ambulant Begleitetes Wohnen der Lebenshilfe Ostallgäu) und die Bewohnerinnen Fidan Y Bild: Lebenshilfe Ostallgäu

Dankbar für die Hilfe aus Sulzschneid

Für fast alle Bewohnerinnen und Bewohner begann mit dem Einzug in die Lebenshilfe-Apartments im Frühjahr ein völlig neuer Lebensabschnitt, denn sie wohnen nun zum ersten Mal in einer eigenen Wohnung. Begleitet werden sie dabei durch das Team des Ambulant Begleiteten Wohnens der Lebenshilfe. Dessen Leiterin, Lucia Petrich, äußerte sich dankbar für die Unterstützung der Sulzschneider Bullen: „Wir sind froh, dass es Mitstreiter gibt, die Menschen mit einer geistigen, seelischen oder körperlichen Behinderung dabei unterstützen, ihr Leben so selbstständig wie möglich in ihrer eigenen Wohnung führen zu können.“

Große Freude bedi Vertretern des Fanclubs

Eine Abordnung des Fanclubs überzeugte sich bei der Spendenübergabe in Neugablonz selbst von dem neuen Wohnprojekt. „Wir sind beeindruckt, was hier geschaffen wurde und freuen uns sehr, dass unsere Spende direkt allen Bewohnerinnen und Bewohnern zu Gute kommt,“ sind sich Bernhard Sirch und Kevin Settele, 1. und 2. Vorsitzender des Fanclubs aus Sulzschneid, einig.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch

Brauchtum Neuer Vorsitzender des Bayerischen Trachtenverbands kommt aus dem Ostallgäu

Diese beiden Frauen sind Urgesteine des Lebenshilfe-Wohnheims in Marktoberdorf