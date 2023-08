Mit diesen Aussichten fahren die Fußballer des FC Thalhofen zum Derby nach Kaufbeuren

FC Thalhofen tritt als Tabellenführer bei der SpVgg Kaufbeuren an. Trotz angespannter Personalsituation ist er zuversichtlich. Nur an einer Stelle hakt es noch.

25.08.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Erst Germaringen, nun Kaufbeuren: Am Freitag, 25. August, steht für die Fußballer des FC Thalhofen das nächste Ostallgäu-Derby an. Um 19.30 Uhr trifft der Bezirksligist im Parkstadion auf die SpVgg Kaufbeuren.

Wie Kaufbeuren ein Ausrufezeichen gesetzt hat

Die Heimelf gewann vorige Woche in Babenhausen klar mit 5:2. Dadurch stehen die Kaufbeurer in der Tabelle mit sieben Punkten auf Rang sechs der Tabelle, sie haben jedoch eine Partie weniger absolviert als die Konkurrenz. Der FC Thalhofen ist nach dem 2:1-Erfolg vom vergangenen Wochenende gegen den SVO Germaringen nun seit 13 Spielen in Folge ungeschlagen und führt nach fünf Spielen mit elf Punkten die Tabelle an.

Dennoch sind Mannschaft und Verantwortliche mit der Leistung aktuell nicht komplett zufrieden. Defensiv agiert der FCT zu inkonsequent und lädt die Gegner immer wieder zu Torchancen ein. So war auch der Sieg gegen Germaringen etwas glücklich, obwohl die Thalhofener aus den Spiel heraus sehr wenig zugelassen haben. Auch spielerisch tritt die Truppe von Trainer Florian Niemeyer nicht mehr so überzeugend auf, wie das in der Vorbereitung, oder teilweise in den ersten Saisonspielen noch der Fall war. Am Freitag will der FCT das im Derby gegen die SpVgg Kaufbeuren wieder besser machen und den nächsten Sieg einfahren.

Das sagt Thalhofen Kapitän Steinhauser zur Lage

Personell ist die Situation jedoch etwas angespannt. Robin Thiel hat sich vergangene Woche schwerere an der Schulter verletzt und wird längere Zeit fehlen. Ebenso ist Nico Beutel angeschlagen und wird nicht zur Verfügung stehen. Neben Jakob Zeiler, der urlaubsbedingt fehlt, ist auch der Einsatz von Luca Csauth, Niklas Zeiler und Matthias Vetter aufgrund von kleineren Verletzungen fraglich. Dennoch verfügt der FCT immer noch einen qualitativ guten Kader gegen Kaufbeuren: „Obwohl einige Spieler fehlen, sind wir in der Lage, in Kaufbeuren zu punkten, wenn wir wieder unser Potenzial auf den Platz bringen“, gibt sich Kapitän Marco Steinhauser selbstbewusst.

FC Thalhofen: Lukas Kress, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Nicolas Steger, Matthias Vetter, Benjamin Büttner, Timo Welte, Cedric Wahler, Linus Zeiler, Niklas Zeiler, Dominik Dürr, Janik Suske, Robin Volland, Fabian Hartmann, Luca Csauth, Julien Drimml.

