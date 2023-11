Warum Thalhofens Fußballer auf Platz zwei überwintern

Zum letzten Heimspiel erwarteten Thalhofens Kicker Türkgücü Königsbrunn. Aber es fällt aus. Schon jetzt ist der Verein mit der bisherigen Leistung zufrieden.

Ihr letztes Spiel vor der Winterpause wollten die Fußballer des FC Thalhofen am Samstag, 25. November, bestreiten. Zu Gast wäre in der Bezirksliga der SV Türkgücü Königsbrunn im Stadion am Mühlsteig gewesen. Doch der Schneefall in der Nacht zu Samstag durchkreuzte die Pläne. Das Spiel ist abgesagt.

Das war die Ausgangsposition für die Fußballer des FC Thalhofen

Die Gäste verloren am vergangenen Wochenende knapp mit 1:2 zu Hause gegen den TSV Babenhausen. In der Tabelle stehen die Königsbrunner auf Rang sechs mit 28 Punkten aus 18 Spielen. Der FC Thalhofen hingegen überzeugte in der vorigen Woche mit einer starken Leistung gegen den SV Mering. Am Ende entschied der FCT die Partie klar mit 3:0 für sich. Damit hat die Mannschaft in der bisherigen Saison bereits 36 Punkte eingefahren und verteidigte den zweiten Tabellenplatz. Auf diesem wird die Elf unabhängig nun auch überwintern. Denn auch das Spiel von Verfolger SV Egg a. d. Günz fällt aus. Egg hätte mit einem Sieg bei einer gleichzeitigen Niederlage von Thalhofen gleichziehen können, hat aber das wesentlich schlechtere Torverhältnis.

Deshalb ist die Defensive bei den Kontrahenten das Glanzstück

Mit der Zwischenbilanz sind Mannschaft, Trainer und alle anderen Verantwortlichen sehr zufrieden. Ein Prunkstück ist die Defensive. Der FC Thalhofen stellt mit nur 21 Gegentreffern die beste Defensive der Liga.

