Der FC Thalhofen ist seit neun Spielen ungeschlagen

FC Thalhofen will diese Siegesserie am Samstag gegen den SV Mering fortführen. Allerdings fehlen im anstehenden Duell drei wichtige Spieler.

04.08.2023 | Stand: 16:10 Uhr

Am Samstag ist der Landesligaabsteiger SV Mering zu Gast in Thalhofen. Anpfiff des Spiels ist um 15:30 Uhr im Station am Mühlsteig. Die Gäste sind nicht so erfolgreich in die neue Bezirksligasaison gestartet. Bisher konnte der SV Mering nur einen Zähler im Auftaktspiel gegen den FC Heimertingen holen. In der vergangenen Woche verloren die Meringer zuhause gegen den TSV Babenhausen mit 0:2. Der FC Thalhofen hingegen setzte seine Serie fort: Inzwischen sind die Thalhofener seit neun Spielen in Folge ungeschlagen. Die letzte Niederlage liegt bereits eine Weile zurück, als die Mannschaft im ersten Vorbereitungsspiel gegen Bayernligist TSV Kottern mit 3:0 verlor.

"Wir wollen unbedingt den zehnten Sieg in Serie zuhause einfahren"

Die Erwartungshaltung beim FC Thalhofen für die anstehende Partie ist klar: „Wir wollen uns bei unsere Fans für die wahnsinige Unterstützung bedanken und unbedingt den zehnten Sieg in Serie zuhause einfahren“, so Kapitän Marco Steinhauser: „Im Moment macht es einfach irre Spaß. Die Stimmung in der Mannschaft ist super. Das wollen wir unbedingt beibehalten und am einfachsten ist das mit weiteren Siegen."

Dominik Dürr, Fabian Hartmann und Julien Drimml fallen aus

Auch das Selbstvertrauen ist bei der Mannschaft vom Mühlsteig deutlich zu spüren. Trainer Florian Niemeyer ist sich sicher, wenn seine Spieler erneut so eine Leistung auf den Platz bringt wie im vergangenen Heimspiel, als der FCT überzeugend mit 5:0 gegen den SV Egg an der Günz gewann, dann wird es für die Gegner schwierig gegen den FC Thalhofen zu punkten. Personell fehlen mit Dominik Dürr, Fabian Hartmann und Julien Drimml drei wichtige Spieler, dennoch sei die Mannschaft dank des breiten Kaders gut aufgestellt für die Begegnung.

Aufstellung des FC Thalhofen: Lukas Kress, Fabian Vocht, Marco Steinhauser, Benjamin Büttner, Patrick Sandner, Jakob Zeiler, Robin Thiel, Nicolas Steger, Matthias Vetter, Timo Welte, Janik Suske, Cedric Wahler, Linus Zeiler, Nico Beutel, Niklas Zeiler, Robin Volland, Luca Csauth

