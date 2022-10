Feiern für Johannes Kaspar enden mit Paukenschlag: Experte überrascht mit neuer Information

Ein ganzes Jahr feierte Obergünzburg den 200. Geburtstag des berühmten Malers Johannes Kaspar. Welches Geheimnis ein Experte nun lüftete.

18.10.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Zum Abschluss des „Kasparjahres“ hat die Marktgemeinde Obergünzburg in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Heimatkunde einen gut besuchten Themenabend veranstaltet. Kaspar, so sagte Bürgermeister Lars Leveringhaus in seiner Begrüßung, sei einer der bedeutendsten Bürger seiner Zeit gewesen. Bekannt nicht nur in Schwaben und Bayern, sondern auch darüber hinaus seien seine Werke bis nach Griechenland und Israel gegangen. Sein phänomenales, tiefgründiges Bibelwissen habe er auf all seine Bilder übertragen. Obergünzburg habe eine Affinität zur Geschichte und sei deshalb dem Arbeitskreis Heimatkunde mit seinem Sprecher Michael Brust sehr dankbar für die Gestaltung des Kasparjahres. „Wir sind alle ,Kasparianer“‘, sagte Leveringhaus.

Sehr früh kehrte Kaspar nach Obergünzburg zurück

Auf bewährte und unterhaltsame Weise las Michael Bauer Passagen aus der Kaspar-Biographie von Franz Immler, während Hermann Knauer diese aus Briefen und Überlieferungen von Schwester Dr. Alfonsa Wanner rezitierte. Dank der sehr frühen Förderung durch seine Familie und den Professoren wurde sein hohes Talent in der Akademie in München mit einem Stipendium ausgestattet. „Ich male wie ein Donnerwetter und brauche kein Geld, bekomme genügend Stipendium“, schrieb er seinem Vater. Seine angeschlagene Gesundheit brachte ihn jedoch früh zurück in die für ihn so gesunde Umgebung in seinem Heimatort Obergünzburg. So kamen dann die Bischöfe, Professoren, Künstler und allerlei Interessierte einfach nach Obergünzburg in sein Atelier.

Kaspar verkaufte das Elternhaus in Obergünzburg

Der Tod seiner Schwester war für ihn ein Bruch mit der Welt. Er verkaufte sein ererbtes Elternhaus mit allem Inventar, sogar der Weihwasserkessel und die Blumenkübel waren in dem Kaufvertrag mit aufgeführt. Er behielt sich nur ein lebenslanges Wohnrecht vor. Auf einem Auge erblindet, auf dem anderen Auge angeschlagen war es ihm nicht mehr möglich, die Treppe zu seinem Atelier zu begehen. Es wurde eine mechanische Treppensteighilfe eingebaut, auf der „es nur noch nach oben dem Himmel entgegen ging. Das Malen, das Malen will ich einem anderen überlassen, ich kann nicht mehr“, sagte Kaspar kurz vor seinem Tod.

"Sein Fleiß verdienst Auszeichnung"

Ein Film gedreht von Hans Henseler anlässlich des 100. Todestages am 23. Oktober 1985, geht auf die seit dem Jahr 1800 gestartete kulturelle Bewegung der Romantik ein. Aus dieser entstanden die Nazarener und entsprachen dem damaligen Zeitgeist. „Neugotik ersetzte den Barock, daraus ergab sich für den gottseligen Historienmaler Kaspar ein reiches Betätigungsfeld“ wird im Film berichtet. Das Schulzeugnis, das Kaspar im Alter von zehn Jahren erhielt, ist charakteristisch: „Kaspar verdient seiner geistigen Anlagen als auch seines rastlosen Fleißes willen die Note der Auszeichnung“. Im Abspann des Films ist zu lesen: „Im Prozess des künstlerischen Schaffens von Johannes Kaspar wurde das Wirken der christlichen Überlieferungen erhöhend fortgeführt.“ Bei der Veranstaltung wurde nur ein 15-minütiger Ausschnitt aus dem Film vorgeführt. In Originallänge wird der Film vom Arbeitskreis Heimatkunde demnächst gezeigt.

Lebensweg geprägt von Freund aus Obergünzburg

Auf das Leben und Werk von Johannes Kaspar ging Dr. Horst Renz in seinem Vortrag ein. Sein Lebensweg wurde stark geprägt von Anton Löchle, einem Jugendfreund, aus Hartmannsberg bei Obergünzburg kommend und später als Pfarrer stark mit Rettenbach am Auerberg verbunden. Dort gibt es einmalig einen Stationenweg mit 15 anstatt den üblichen 14 Stationen. In vielen Bildern kann man Johann-Baptist Kaspar in Selbstbildnissen erkennen. „Kaspar als Selbstbildnis will im Zusammenhang mit Christus genannt werden“, sagte Renz, „er wurde auf Johann und nicht auf Johannes getauft!“ – was für viele Anwesende eine ganz neue Information war. Viele Bilder von Kaspar zeigen, wie es bergauf geht, genauso bergauf wie der Weg zum Grab vorbei an den Stationen, welche er einmal geschaffen hatte. „Kaspar hat den Weg zum Grab als sehr interessant gefunden, sein eigenes Leben ist immer ein Thema in seinen Gemälden. Zu jeder theologischen Aussage hatte er etwas zu sagen gewusst“, so Renz.

Blumen sollen in Obergünzburg an Kaspar erinnern

Lesen Sie auch

Besonderes Gebäude in Obergünzburg Kurios: Obergünzburger Polizei über 20 Jahre im Gefängnis

Michael Brust dankte als Sprecher des Arbeitskreises Heimatkunde der Marktgemeinde für die sehr entgegenkommende Unterstützung bei der Gestaltung des Kasparjahres, der Gruppe Sax4 für die beschwingte musikalische Begleitung sowie den Vortragenden für die neuen Einblicke zu Johannes Kaspar. Damit das Andenken an den großen Sohn von Obergünzburg auch im nächsten Jahr sichtbar wird, wurden von Hermann Knauer von der ihm ins Leben gerufenen Bürgerstiftung 3000 Blumenzwiebeln in den Gutbrodanlagen und entlang dem Stationenweg gepflanzt.

Lesen Sie auch: