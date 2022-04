Dieser Fendt-Traktor ist Traktor des Jahres 2022 in Spanien

Ein Fendt-Traktor wurde zum Traktor des Jahres 2022 in Spanien gewählt. Der Titel wird alle zwei Jahre vergeben und kürt den besten Traktor aus fünf Kategorien.

26.04.2022 | Stand: 09:46 Uhr

Der Titel "Tractor de España" 2022 geht nach Marktoberdorf. Der Spezialtraktor Fendt 210 P Vario des Ostallgäuer Landmaschinenherstellers wurde am 22. April in Spanien zum Traktor des Jahres gewählt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Zusätzlich gewann der Fendt 210 P Vario den Preis in der Kategorie "Spezialtraktoren".

Spezialtraktor Fendt 210 P Vario zum Traktor des Jahres 2022 in Spanien gewählt

"Mit Fendt haben wir den perfekten Traktor für Weinberge, Olivenhaine und Obstplantagen, die für die spanische Landwirtschaft charakteristisch und äußerst wichtig sind", sagte José Ramón González Casagrán, Business Manager Fendt Spanien, nach der Entgegennahme der Auszeichnung. "Diese Auszeichnung belohnt die Arbeit von Fendt, möglichst alle Bedürfnisse der Landwirte, insbesondere der spanischen Landwirte, zu erfüllen", so González Casagrán weiter.

Das sind die Kategorien bei der Wahl zum Traktor des Jahres 2022 in Spanien

Die Auszeichnung Traktor des Jahres wird alle zwei Jahre in Spanien vergeben. Die Jury setzt sich zusammen aus Expertinnen und Experten für Landmaschinen. Sie wählen aus den Bewerbern den besten Traktor in fünf Kategorien aus:

Traktoren mit mehr als 200 PS

Traktoren von 101 bis 200 PS

Traktoren bis 100 PS

Spezialtraktoren

Maschinen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Aus den fünf Gewinnern wird der Gesamtsieger, der Traktor des Jahres in Spanien, ermittelt. Eine Online-Abstimmung entscheidet auch darüber, welche die beliebteste Marke ist.

Eine weitere Auszeichnung in Spanien gab es für den Teleskoplader Fendt Cargo T955. Dieser gewann in der Kategorie "Maschinen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten".

