Fendt 724 ist der beliebteste Traktor Deutschlands

Der Traktor Fendt 724 Vario wurde deutschlandweit am öftesten zugelassen. Wie die Traktoren aus Marktoberdorf sonst in dem Zulassungs-Ranking abschneiden.

18.03.2022 | Stand: 15:24 Uhr

Der Fendt 724 ist der in Deutschland am häufigsten zugelassene Traktor. Zum siebten Mal in Folge führt das Modell der 700er Baureihe als „Liebling der Nation“ die Gesamtliste der jährlichen Traktor-Neuzulassungen an. Darauf folgen der Fendt 516 mit 788 sowie der Fendt 718 mit 411 neu zugelassenen Maschinen. Das hebt der Landtechnikhersteller aus Marktoberdorf nun in einer Pressemitteilung hervor. (Lesen Sie auch: Fendt-Kult: Diese Traktoren-Videos haben Millionen von Aufrufen.)

Nur bei den kleinen Traktoren liegen John Deere beziehungsweise Deutz-Fahr zum Teil vor Fendt

Generell liege AGCO/Fendt in allen Leistungsbereichen zwischen 200 und 500 PS auf Platz eins bei den deutschlandweiten Traktor-Neuzulassungen vorne, wie die Zeitschrift Profi mithilfe des Kraftfahrzeugbundesamtes ermittelte. Bei Traktoren von 52 PS bis 200 PS belegt Fendt jeweils Platz zwei hinter leistungsmäßig vergleichbaren Traktoren von John Deere beziehungsweise Deutz-Fahr. (Lesen Sie auch: Fendt-Mutterkonzern AGCO spendet 100.000 Dollar für Ukraine.)