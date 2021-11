Fendt-Azubis pflanzen 1000 neue Bäume in Marktoberdorf

24 Auszubildende arbeiten für einen Tag im Wald statt bei AGCO/Fendt im Traktorenwerk. Damit helfen sie der Stadt Marktoberdorf beim Umbau ihres Stadtwaldes.

11.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

24 Fendt-Azubis haben an einem Tag 1000 Schwarzerlen im Hattenhofener Wasenmoos bei Marktoberdorf gepflanzt. Sie trugen damit zur Vorbereitung des Waldes auf den Klimawandel bei. Und ganz nebenbei gerieten die Jugendlichen hierdurch in direkten Kontakt zur Natur.

Die Fendt-Lehrlinge bauen einen Holzkocher und - ohne Hilfsmittel - eine Holzbrücke

Dieses Erlebnis gestaltete sich zu Beginn des Wald-Tages um 9 Uhr recht frostig, um nicht zu sagen kalt. Zum gedanklichen Aufwärmen hatte das Walderlebniszentrum Ziegelwies (WEZ) – eine Abteilung des Kaufbeurer Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) – drei Stunden teambildende Maßnahmen angeboten. So erstellten die Teilnehmer selbst mit einfachen Mitteln einen Holzkocher. Sie erfuhren dabei, wie man natürliche Ressourcen einspart.

Das WEZ vermittelte aber ebenso, dass der Mensch durch Verwendung von Holz als Baumaterial oder auch Brennstoff das Vernichten fossiler Brennstoffe vermeiden kann. Dabei wurde klar: Ein Kubikmeter Holz hält eine Tonne CO2 gebunden. Zum Abschluss lernten die Azubis – alle erstes Lehrjahr –, wie sie ohne Hilfsmittel wie Seile oder Nägel Holzbrücken bauen können.

Die Auszubildenden schnappen sich den Spaten für die jungen Schwarzerlen

Nach einer stärkenden Mittagspause, die Fendt bereitgestellt hatte, schnappten sich die Lehrlinge die Spaten und brachten die 50-er Bündel Schwarzerlen – die die Initiative Zukunft Bayern bezahlt hatte - in den vom Windwurf gebeutelten Stadtwald. In vier Gruppen auf die Fläche verteilt, schritten die Jugendlichen zur Tat. Im Schlepperwerk lernen sie die unterschiedlichsten Ausbildungsberufe. Im Forst übten sie sich nur an einer Aufgabe: den Wald mit Schwarzerlen ein Stück weit so umbauen, dass er im Klimawandel bestehen kann. In zwei Stunden waren die 1000 Bäumchen gepflanzt.

Die 24 jungen Fendtler wurden professionell angeleitet. Das WEZ unter Führung von Annerose Schneider gestaltete den Vormittag. Forstdirektor Luitpold Titzler hatte in Begleitung seines vierjährigen Hundes Smert etliche Forstfachleute mitgebracht. AELF-Forstberater Harald Husel und Mitarbeiter der Marktoberdorfer Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) unter Leitung von Moritz Janzen betreuten die einzelnen Gruppen und zeigten ihnen die Arbeitsschritte, indem sie sie vormachten. Stadtkämmerer Wolfgang Guggenmos, Chef der FBG und Vertreter der Kommune als Eigentümer des Stadtwaldes, freute sich über diese Hilfe zum klimafreundlichen Umbau des Forstes.

Lesen Sie auch

"Die grüne Brille aufsetzen!" Warum nicht nur im Stadtwald Marktoberdorf die Zeit der Fichte vorbei ist

Lesen Sie auch:

"Die grüne Brille aufsetzen!" Warum nicht nur im Stadtwald Marktoberdorf die Zeit der Fichte vorbei ist