Für Verdienste um Fendt: Bayerische Staatsmedaille für früheren Chef Paffen

Peter-Josef Paffen hat die Bayerische Staatsmedaille erhalten. Der frühere Fendt-Chef wurde für seinen Einsatz für die Marke und den Produktionsstandort geehrt.

25.04.2023 | Stand: 15:37 Uhr

Peter-Josef Paffen (68) hat am Montagabend von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) die Staatsmedaille "für besondere Verdienste um die bayerische Wirtschaft“ überreicht bekommen. Der ehemalige Vorsitzende der Fendt-Geschäftsführung wurde aufgrund seines besonderen Engagements für die Marke Fendt sowie den Produktionsstandort Bayern geehrt.

Der 68-jährige Paffen stammt aus dem Kreis Aachen - kurz vor ihm wurde auch Richenhagen geehrt

Der gebürtige Rheinländer Paffen, der aus Floverich (Kreis Aachen) stammt, ist übrigens nicht der einzige langjährige AGCO/Fendt-Manager, den der Freistaat Bayern auszeichnet. Erst vor drei Monaten hatte der frühere AGCO-Chef Professor Martin Richenhagen, wie von uns berichtet, den Bayerischen Verdienstorden erhalten.

Die Freude im Unternehmen in Marktoberdorf ist nun groß über die erneute staatliche Auszeichnung für ihre langjährige Führungspersönlichkeit. So gratulierte der Nachfolger Paffens als Fendt-Chef, Christoph Gröblinghoff, seinem Vorgänger im Namen der gesamten Belegschaft "ganz herzlich zu der besonderen Auszeichnung" und ging auf Paffens Verdienste für Fendt ein.

Nachfolger Gröblinghoff: "Die Zeit unter Paffen war richtungsweisend!"

So sei der Aufbau des modernsten Traktorenwerksverbundes in Marktoberdorf und Asbach-Bäumenheim unter Paffen im Jahr 2012 "richtungsweisend auch für das aktuelle Wachstum und die Globalisierung der Marke Fendt" gewesen, sagte Gröblinghoff. Im Jahr 2022 habe Fendt bekanntlich die absolute Rekordzahl von 20.022 Traktoren produziert. "Das wäre ohne die Werkserweiterung vor über zehn Jahren nicht möglich gewesen.“

Auch die Ostallgäuer Landtagsabgeordnete Angelika Schorer (CSU) war bei der Verleihung der Staatsmedaille an Peter-Josef Paffen durch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (rechts) dabei. Bild: Bayerisches Wirtschaftsministerium/A. Heddergott

Außerdem, sagt Gröblinghoff, habe Peter-Josef Paffen die Bedeutung des sogenannten Fendt Geistes und die Passion für die Marke als Unternehmenskultur stark mitgeprägt. Darunter versteht Gröblinghoff "die Bereitschaft eigenverantwortlich und kreativ nach den besten Lösungen für Fendt Kunden zu suchen".

Paffen selbst sagt: "Meine bayerische Staatsmedaille ist eine Auszeichnung für alle Fendtler"

Paffen selbst, der in Stötten am Auerberg wohnt, gab bei der Ehrungsfeier in München die Lorbeeren an seine ehemaligen Kollegen beziehungsweise Mitarbeitende weiter: "Das ist eine Auszeichnung für alle Fendtler." Der Einzelne könne lediglich Akzente setzen und versuchen, für Marke und Produkt zu begeistern. Der Erfolg werde von der gesamten Mannschaft gemacht.

Der gelernte Landwirt und studierte Landtechnik-Ingenieur Paffen begann (nach 19 Jahren bei einem anderen Landtechnikhersteller) seine Karriere bei AGCO/Fendt 1998 mit der internationalen Koordination des Produktmanagements für Forschung und Entwicklung. Wichtige Projekte unter seiner Leitung waren die Einführung der neuen Baureihe 700 Vario und die Vorbereitung und Anpassung der Fendt-Traktoren an den US-amerikanischen Markt.

Er machte die Fendt-Traktoren fit für den US-Markt und trieb den Ausbau mehrerer Standorte voran

Ein Jahr später wurde er Direktor des Fendt Marketings, und schon 2000 trat er in die Geschäftsführung ein. Im März 2009 ernannte der Fendt Aufsichtsrat Paffen zum Nachfolger des überraschend verstorbenen Fendt Chefs Hermann Merschroth. Damit übernahm Peter-Josef Paffen als Sprecher der Geschäftsführung große Verantwortung in Zeiten der turbulenten Weltwirtschaftskrise. Unter seiner Leitung wurde neben Marktoerdorf auch der Ausbau der Standorte Bäumenheim und Hohenmölsen vorangetrieben.

Seit 2020 ist Paffen als Ruheständler nun Mitglied im Fendt Aufsichtsrat zur Unterstützung und Kontrolle der Fendt Geschäftsführung. Als Gründungsmitglied des Fendt Classic Club International engagiert er sich für Fendt Oldtimerfreunde. Hinzu kommt sein langjähriges Engagement im Rotary Club Marktoberdorf.

Der spät berufene versierte Jäger engagiert sich im Ostallgäu auch bei der Kitz-Rettung

Privat setzt sich der versierte und professionelle Jäger mit eigenem Revier für den Schutz und den Erhalt einer artenreichen und gesunden freilebenden Tierwelt sowie der Sicherung ihrer Lebensgrundlagen ein. So unterstützt er Landwirte in der Region Ostallgäu bei der Kitz-Rettung, indem er vor dem Mähen das Grünland mit seiner eigenen Drohne abfliegt.