Wie ein Fahrrad aus dem Hause Fendt zum Kult-Objekt wurde

Peter Fendt baute 1979 ein Fahrrad. Heute steht es im Museum. Ungewöhnlich ist auch die Geschichte hinter dem Rad, auf dem auch der Sultan aus Indonesien fuhr.

08.02.2023 | Stand: 18:34 Uhr

Made in Marktoberdorf, ausgestellt in München: Wer durch die Pinakothek der Moderne in München schlendert, stößt dort auch auf ein Marktoberdorfer Exponat. Es ist silberfarben, hat zwei blaue Lenkergriffe und eine glänzende Klingel.

