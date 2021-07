Trotz Corona: Fendt knackt dieses Jahr die Rekordmarke von 20.000 Traktoren

Wie ist der Allgäuer Traktoren-Hersteller Fendt durch die Corona-Monate gekommen? Heute gab es Aussagen dazu bei der Jahres-Pressekonferenz in Marktoberdorf.

13.07.2021 | Stand: 12:12 Uhr

Der Marktoberdorfer Landmaschinenhersteller AGCO/Fendt wird dieses Jahr wohl erstmals die lang angepeilte Rekordmarke von 20.000 produzierten Traktoren übertreffen. Das sagte Fendt-Chef Christoph Gröblinghoff am Dienstagmorgen während der internationalen Pressekonferenz in Marktoberdorf.

Der Corona-Pandemie zum Trotz: Die Landtechnik-Branche sei gesund, die Auftragsbücher voll, sagte Gröblinghoff. „Die Landwirtschaft ist in der Pandemie eine verlässliche Komponente“, sagte Gröblinghoff. Der Markt in Europa werde den Prognosen nach im Jahr 2021 um sieben Prozent steigen. Fendt werde davon profitieren. „Wir erwarten dieses Jahr neue Bestmarken und werden deutlich über 20.000 Traktoren produzieren“, sagte Gröblinghoff, Vorsitzender der AGCO/Fendt Geschäftsführung.

AGCO/Fendt will weiter global wachsen

Eine weltweite positive Grundstimmung ist für die Fendt-Strategie wichtiger denn je. Der Traktorenhersteller will den Weltmarkt beackern und global wachsen. Dies betonte der neue AGCO-Chef Eric Hansotia. AGCO ist die Fendt-Konzernmutter und gehört zu den weltweit größten Herstellern und Anbietern von Traktoren und Landmaschinen. Hansotia trat in Marktoberdorf erstmals als neuer AGCO-Chef auf, seit er den CEO-Posten im Januar von Martin Richenhagen übernahm. Hansotia sagte, die Strategie für Fendt sei es, mit seinem Full-Line Angebot weltweit zu wachsen. Die wichtigsten Märkte seien Nord-und Südamerika, Australien, Neuseeland und Südafrika. „Fendt hat eine enorme Kraft und Potenzial“, sagte Hansotia.

Fendt-Chef Christoph Gröblinghoff bei der Pressekonferenz am Dienstag (13. Juli 2021) in Marktoberdorf. Bild: Dirk Ambrosch

Mit einem weiteren Wachstum rechnet Fendt mit seinen sechs deutschen Standorten auch bei den Mitarbeitern. So wird sich deren Zahl in diesem Jahr um rund 170 auf rund 6.270 erhöhen. Allein 140 neue hoch qualifizierte Arbeitsplätze entstanden in der Firmenzentrale in Marktoberdorf mit dem Bezug des neuen Entwicklungsgebäudes im April, sagte Gröblinghoff. Der Standort Marktoberdorf ist das weltweite Zentrum im AGCO-Konzern für die Entwicklung der Themen Digitalisierung und Elektronik. Allein das Budget im Bereich Forschung und Entwicklung liegt bei 93 Millionen Euro. 22 Millionen Euro entfallen auf die Entwicklung digitaler Produkte.

Coronabedingt bleibt laut Gröblinghoff auch die Situation auf der Zulieferer-Ebene angespannt. Wie berichtet, musste Fendt im April zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres musste Fendt wegen fehlender Teile die Produktion stoppen.

