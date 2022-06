Fendt Marktoberdorf spendet 5000 Euro an Kinderhospiz

Die Firma Fendt in Marktoberdorf hat 5000 Euro an das Kinderhospitz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet. Die Spende hilft nicht nur den kranken Kindern.

5000 Euro übergab Ingrid Bußjäger-Martin, Geschäftsführerin für Finanzen und IT bei Fendt Marktoberdorf nun an Vorstandsassistentin Luisa Miorin (links) vom Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. Mit Spenden wie der von Fendt könne das Hospiz die Beherbergung der Eltern und Familien der erkrankten Kinder garantieren, die sonst in den meisten Fällen nicht von Krankenkassen übernommen werde, sagt Miorin bei der Spendenübergabe. (Lesen Sie dazu auch: Rettungsanker Tafel: Die Schicksale der Besucher in Marktoberdorf)

Das Hospiz kann Spenden wie diese gut gebrauchen

Das Kinderhospiz in Bad Grönenbach ist eines von lediglich zwei stationären Hospizen in Süddeutschland. Aktuell können dort acht Familien stationär aufgenommen werden. Die Anfrage ist laut der Pressemeldung der Firma Fendt jedoch sehr hoch. Aus diesem Grund weitete das Kinderhospiz seinen Einsatz mit einem zusätzlichen ambulanten Angebot im südlichen Teil Deutschands aus.

Mit dem Geld der Firma würde nun dafür gesorgt, dass Eltern die wenige Zeit, die noch bleibt, mit ihren Kindern gemeinsam verbringen können, sagt Luisa Miorin. "Zusätzlich benötigen wir Spenden für Wasser- oder Musiktherapien, unseren Kuschelraum sowie die Verpflegung der Familien und das Gehalt unserer Mitarbeitenden", sagt sie. Sie freue sich sehr über die Spende.

Spenden und tatkräftiger Einsatz sind nötig

Die Firma Fendt wolle Menschen in Not sowie den freiwilligen Helfern unter die Arme greifen, sagt Bußjäger. "Zudem möchten wir das Bewusstsein für dieses Thema stärken." Die Spende solle auch ein Anstoß für andere sein, das Kinderhospiz zu unterstützen, das ehrenamtliche Helfer sogar in einer eigenen Akademie ausbildet.

