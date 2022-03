Fendt-Mutterkonzern AGCO spendet 100.000 Dollar für Ukraine

Der Landmaschinen-Hersteller AGCO spendet 100.000 Dollar US-Dollar. Damit unterstützt der Fendt-Mutterkonzern eine Nothilfeaktion für ukrainische Familien.

11.03.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Die AGCO Agriculture Foundation (AAF) ist eine private Stiftung, die sich für die Beseitigung des Hungers durch nachhaltige Landwirtschaft engagiert. Die Stiftung berichtete am Dienstag per Pressemitteilung, 100.000 US-Dollar an das Welternährungsprogramm USA zu spenden. Damit unterstützt die AAF die Nothilfeaktion des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen für Familien, die vom Konflikt in der Ukraine und in den Grenzgebieten betroffen sind.

Landwirte, die Landwirtschaft, Wohnorte und auch die Wirtschaft generell sind von der anhaltenden Krise in der Ukraine stark betroffen, betonen die Verantwortlichen der AGCO-Stiftung in der Pressemitteilung. Darüber hinaus müssten Menschen mit ihren Familien fliehen, sie lassen ihr Zuhause, ihr Land, ihre Betriebe zurück. (Lesen Sie auch: Fendt-Kult: Diese Traktoren-Videos haben Millionen von Aufrufen.)

AGCO: "Wir sind zutiefst besorgt, wie Menschenleben und das Land in der Ukraine zerstört werden."

"Zusehen zu müssen, wie Menschenleben und das Land in der Ukraine zerstört werden, besorgt mich zutiefst", sagt Roger N. Batkin, Vorstandsvorsitzender der AGCO Agriculture Foundation. "Unser zentrales Anliegen ist die nachhaltige Versorgung der Welt mit Nahrungsmitteln. Wir sind sehr besorgt über die Nahrungsmittelversorgung der Menschen, die von der Ukraine Krise betroffen sind." Deshalb spende die Stiftung an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. "So können wir akut betroffene Familien in der Ukraine und im Grenzgebiet mit Nahrungsmitteln versorgen", sagt Batkin.

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat vor Kurzem eine Soforthilfemaßnahme in Höhe von 570 Mio. US-Dollar eingeleitet. Damit wird die Zivilbevölkerung, die vor dem Konflikt fliehen, mit Nahrungsmitteln versorgt. (Lesen Sie auch: „Pferde für unsere Kinder“: Fendt in Marktoberdorf sammelt 45.300 Euro.)

Wie Fendtler in Marktoberdorf und andere Interessierte nun noch für die Aktion der UNO spenden können

Die AGCO Corporation und die AGCO Foundation haben gemeinsam mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen eine "ShareTheMeal"-Kampagne gestartet. Ziel der Kampagne ist es, die Gesamtspende zu erhöhen und damit innerhalb von drei Monaten 182.000 Mahlzeiten ausgeben zu können. Dafür können AGCO Mitarbeitende - auch in Marktoberdorf - und andere Interessierte allein oder in Gruppen spenden. Mit nur 70 Cent kann eine Mahlzeit pro Tag finanziert werden.

