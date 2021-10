"Herzenswunsch": Fendt plant ein eigenes Museum für seine Firmengeschichte

Dieselross, Geräteträger und Nasenbär: Im neuen Museum in Marktoberdorf sollen historische Traktoren eine Heimat finden. Welcher Standort angedacht ist.

Der Marktoberdorfer Landmaschinenhersteller AGCO/Fendt will in der Stadt ein modernes Fendt-Museum bauen und einrichten. Das gab Fendt-Chef Christoph Gröblinghoff am Mittwochabend anlässlich der Gründung des Vereins „Fendt Classic Club International“ bekannt. In dem Museum soll nicht nur die über 90-jährige Firmengeschichte dokumentiert werden, auch zahlreiche historische Exponate sollen dort eine Heimat finden.

Museum in Marktoberdorf "ein Herzenswunsch"

Den Bau des Fendt-Museums in Marktoberdorf bezeichnete Gröblinghoff als „einen Herzenswunsch“. Als Standort vorstellbar sei etwa das Gelände der ehemaligen Landtechnik direkt gegenüber des Fendt-Forums. Auf der einen Seite könne man die Fendt-Geschichte zeigen, das „aktuelle Leben“ sehe man auf der anderen Seite der Straße. „So schaffen wir einen Brückenschlag“, sagte Gröblinghoff. Das Unternehmen AGCO/Fendt könne jedoch ein solches Museum nicht selbst betreiben. Denkbar sei, dass der neu gegründete Fendt Classic Club diese Aufgabe übernehme. Das Unternehmen werde das Museum und dessen Aktivitäten allerdings finanziell unterstützen, versprach Gröblinghoff. Er räumte selbstkritisch ein, dass sich das Unternehmen in der Vergangenheit nicht genug um das Thema Fendt-Geschichte gekümmert habe.

Auch das legendäre Dieselross wird einen Platz im neuen Fendt-Museum finden. Bild: AGCO/Fendt

Erste Gespräche über Museum angekündigt

Diese Lücke soll unter anderem der neue Verein Fendt Classic schließen. Zu dessen Aufgaben gehören unter anderem der Aufbau und die Zusammenführung eines umfangreichen Fendt-Archivs mit technischen Dokumenten, Fotos, Filmen, Publikationen und Zeichnungen, eine spannende Darstellung der Fendt-Geschichte anhand vergangener Höhepunkte. Zum Vorsitzenden des Vereins wählten die Gründungsmitglieder den langjährigen Fendt-Pressesprecher Sepp Nuscheler. Dieser kündigte an, bereits in den kommenden Monaten erste Gespräche über ein Konzept für das Fendt-Museum führen zu wollen.

Bürgermeister von Marktoberdorf angetan von den Plänen

Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell zeigte sich angetan von den Museumsplänen. „Ein Fendt-Traktoren-Museum wird einen hohen Mehrwert für die Marke Fendt und für die Stadt Marktoberdorf haben und bietet einen Anziehungspunkt für Besucher.“ Zwar stehe man erst am Anfang, aber Hell sicherte die Unterstützung der Stadt zu. „Das ist eine große gemeinsame Aufgabe.“

