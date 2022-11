Dieser Fendt-Traktor ist „Tractor of the Year 2023”

Große Ehre für das Ostallgäuer Unternehmen Fendt: Einer ihrer Traktoren ist bei einer Messe in Italien zum Traktor des Jahres ausgezeichnet worden.

10.11.2022 | Stand: 10:06 Uhr

Der Fendt-Traktor 728 Vario ist "Tractor of the Year 2023" (Traktor des Jahres 2023). Diese Auszeichnung hat eine Jury, die aus 25 Agrar-Journalistinnen und Journalisten aus 25 verschiedenen Ländern aus Europa besteht, bei der Messe EIMA in Bologna (Italien) vergeben.

Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der Fendt Geschäftsführung, freut sich sehr über diese Auszeichnung: „Modelle der Baureihe Fendt 700 Vario sind unsere meistverkauften Traktoren und werden von Landwirtinnen und Landwirten weltweit eingesetzt." Für die Fendt-Ingenieurinnen und -Ingenieure sei es eine Herausforderung gewesen, "etwas Gutes noch besser zu machen". Faktoren wie der niedrige Kraftstoffverbrauch bei hoher Leistungsfähigkeit von bis zu 300 PS, Bodenschonung und höchste Flexibilität für verschiedene Einsätze seien wichtig für die Kundinnen und Kunden weltweit.

Fendt 728 Vario: Technische Daten im Überblick

Der Fendt-Traktor 728 Vario ist nach Angaben des Herstellers "leistungsstark und wenig". Die Hauptmerkmale:

Antriebsstrang: Fendt VarioDrive

Reifendruckregelanlage: VarioGrip

FendtONE

Leistung: bis zu 300 PS

Motor: 6-Zylinder 7,5 Liter AGCO Power

Separate Hydromotoren treiben Vorder- und Hinterachse an

Konstanter Allradantrieb

Pull-in-turn-System verkleinert den Wenderadius um bis zu 10 Prozent

Fendt iD Niedrigdrehzahl-Konzept

Frontlader der neuen Generation

Premium-Fahrersitz

FendtONE on & offboard

„Zu den Hauptmerkmalen gehören ein 6-Zylinder 7,5-Liter AGCO Power Motor mit 283 PS", erklärt die Jury laut Pressemitteilung von Fendt. Unter bestimmten Bedingungen werde eine zusätzliche Leistung von bis zu 20 PS ermöglicht. Zudem habe der Fendt 728 Vario ein neues Getriebe, ein neues Hydraulik- und Kühlsystem und eine sichere Kabinenfiltrierung (Kat. 4). Darüber hinaus überzeugten seine "überragende Wendigkeitund sehr niedriges Leistungsgewicht" die Jury.

Erst kürzlich war zudem die Baureihe Fendt 700 Vario Gen7 bei der internationalen Fachausstellung SIMA in Paris ausgezeichnet worden: „Farm Machine 2023“ in der Kategorie „Traktoren 180 bis 280 PS“.

Was ist die Auszeichnung „Tractor of the Year“?

Die Auszeichnung „Tractor of the Year“ wird seit 1998 einmal pro Jahr vergeben - seit 2006 abwechselnd bei der Messe EIMA und bei der Agritechnica. Die unabhängige Jury besteht aus 25 Agrar-Journalistinnen und Journalisten aus 25 unterschiedlichen europäischen Ländern.

Bei der Auszeichnung in Bologna (von links): Stefano Pariani (Sales Engineer Fendt Tractors & Application Fendt Italy), Karsten Köhler (Manager Communication & Inhouse Agency Fendt), Christian Erkens (Director Sales Fendt EME), Roland Schmidt (Vice President Fendt Marketing), Manja Morawitz (Head of Corporate Communications & Public Relations Fendt), Christoph Gröblinghoff (Vorsitzender der Fendt Geschäftsführung), Markus Schropp (Project Coordinator Fendt Forschung & Entwicklung

Seit der Gründung wurden Fendt Produkte bereits siebenmal in der Hauptkategorie mit dem „Tractor of the Year“ ausgezeichnet - und damit nach Angaben von Fendt häufiger als alle anderen Marken. Bereits 1999 gewann der Fendt Favorit 700 Vario erstmals die Auszeichnung.

Was ist die Fachmesse EIMA?

Die EIMA findet 2022 zum 45. Mal vom 9. bis zum 13. November in Bologna (Italien) statt. In diesem Jahr stellen über 1000 italienische und 480 internationale Aussteller aus 40 Ländern ihre Produkte auf 128.000 Quadratmetern Messegelände aus.

Die internationale Ausstellung für Agrartechnik für die Landwirtschaft findet alle zwei Jahre statt. Seit 1969 richtete die FederaUnacom (Federazione Nazionale Costruttori Macchince per l’Agricoltura) – die italianesche Vereinigung der Landtechnikhersteller – die Messe aus.

