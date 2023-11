Wie fahren Fendt-Traktoren in Zukunft?

Die Landwirtschaft soll klimaschonender werden. Der Ostallgäuer Hersteller AGCO/Fendt zeigt Lösungen, mit denen Bauern nachhaltig und wirtschaftlich arbeiten.

15.11.2023 | Stand: 04:15 Uhr

„Innovative technische Lösungen sind entscheidend dafür, dass landwirtschaftliche Betriebe nachhaltig arbeiten können“, sagte AGCO-Chef Eric Hansotia im Gespräch mit unserer Redaktion. Und natürlich hatte Hansotia mit dieser Aussage die Maschinen im Blick, an der die AGCO-Tochter Fendt mit Hochdruck arbeitet. Fendt ist der Technologieführer – nicht nur im AGCO-Konzern. „Fendt ist in Sachen Technologie der globale Marktführer“, betonte Hansotia. Und so widmet der Marktoberdorfer Hersteller auf der weltgrößten Landtechnik-Messe Agritechnica in Hannover in einem eigenen Bereich („Future Zone“) der Frage, mit welchen Lösungen Landwirte den Herausforderungen der Zukunft begegnen können.

Dem Weltklimarat zufolge, ist die Lebensmittelproduktion für 20 bis 35 Prozent des weltweiten Ausstoßes an Treibhausgasen verantwortlich. Gefordert ist daher eine landwirtschaftliche Produktion, die künftig klimaschonender und nachhaltiger ist. Gleichzeitig stehen Landwirte vor dem Dilemma, dass sie den Klimawandel in Form von Extremwetter (Starkregen, Hagel) sowie Dürre und Hitzeperioden zu spüren bekommen. Und auch Fachkräfte fehlen. Vor diesem Hintergrund stellt Fendt derzeit auf der Messe in Hannover technische Lösungen vor, „damit Landwirte jetzt und auch in Zukunft nachhaltiger und trotzdem wirtschaftlich arbeiten können“, wie Unternehmenssprecherin Manja Morawitz sagte.

Fendt arbeitet derzeit in drei Richtungen: Im Bereich bis etwa 150 PS setzt der Hersteller für die Zukunft auf vollelektrische Traktoren. Fendts erster elektrischer Traktor, der e100 Vario, geht nächstes Jahr in Serienproduktion.

Fendt stellt auf der Agritechnica 2023 neue Traktor-Technologien vor

Auf der Agritechnica stellte Fendt in seiner Zukunfts-Zone eine Variante mit einer Reichweitenverlängerung (Range-Extender) vor. Mit diesem Anbaugerät (etwa 100 kWh Kapazität) verdoppelt sich die Einsatzdauer. So läuft der Traktor einen vollen Arbeitstag (acht Stunden), ohne dass eine Pause zum Nachladen nötig wird. Möglich wird dies durch eine Kombination aus einer mobilen Brennstoffzelle, die mit grünem Methanol als Kraftstoff Strom erzeugt. Die in Hannover präsentierte Variante des Elektro-Traktors mit einer elektrisch angetriebenen Hacke ist laut Fendt ein Beispiel für autonome mechanische Unkrautbekämpfung ohne Emissionen. Fendt wurde dafür mit dem DLG Agrifuture Concept Award 2023 ausgezeichnet.

Im mittleren Leistungssegment erprobt Fendt bereits seit April dieses Jahres zwei Prototypen im Praxiseinsatz, die mit Wasserstoff angetrieben werden. Dies passiert im Rahmen des Modellprojekts H2Agrar in Niedersachsen, an dem sich Fendt mit anderen Partnern beteiligt. Dazu entwickelte Fendt wasserstoffbetriebene Traktoren mit Brennstoffzellen. In Hannover zeigte der Hersteller einen solchen Fendt Helios. Er trägt Wasserstofftanks auf dem Kabinendach. Mit diesem Antrieb fährt der Traktor, ohne CO2 auszustoßen. Fendt-Chef Christoph Gröblinghoff hatte in einem früheren Interview mit der AZ bereits das Jahr 2030 für die Serienreife von Fendt Wasserstofftraktoren anvisiert.

Höchste Leistungsklasse: Ausstieg vom Verbrennungsmotor nicht absehbar

Im Bereich der höchsten Leistungsklasse ist ein Ausstieg vom Verbrennungsmotor laut Fendt Chef Gröblinghoff in absehbarer Zeit nicht möglich. Fendt fokussiert sich hier auf den Einsatz des Biokraftstoffs HVO. Die Abkürzung steht für Hydrogenated Vegetable Oils (HVO) und bezeichnet einen Dieselersatz. Als Ausgangsstoffe dienen Pflanzenöle sowie Rest- und Abfallstoffe wie Altspeiseöle, die nach einer Reinigung in einem komplizierten Verfahren in energiehaltige Treibstoffe umgewandelt werden. Der regenerative Treibstoff ist deutlich klimafreundlicher als fossiler Diesel. So stoßen die Motoren deutlich weniger Partikel und Stickoxide aus. Der in der Future-Zone ausgestellte Fendt 936 Vario stößt nach Angaben des Herstellers mit HVO-Kraftstoff 90 Prozent weniger CO2 aus als ein vergleichbares Modell mit einem Verbrennungsmotor. Und in dieser Hinsicht ist Fendt schon jetzt in der Zukunft angekommen: Denn wie Fendt Chef Gröblinghoff sagte, sind die große Fendt-Traktoren ab dem Baujahr 2023 techisch so ausgerüstet, dass sie mit HVO-Sprit fahren können.