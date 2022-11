Warum Fendt nun doch auf neue Parkplätze in Marktoberdorf verzichtet

Der Traktorenhersteller Fendt will das Werk erweitern. Das ist kein Problem. Nur an 120 Parkplätzen scheiden sich die Geister. Nun macht Fendt einen Rückzieher.

26.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

AGCO/Fendt will sein Traktorenwerk in Marktoberdorf erweitern und hat dazu einen entsprechenden Antrag gestellt. Geplant war auch, an der Werksgrenze in der Weitfeldstraße Parkplätze einzurichten. Das hatte seinerzeit im Stadtrat für helle Empörung gesorgt. Nun, einige Monate später, steht fest: Diese Parkplätze wird es nicht geben. Fendt sucht nach einer anderen Lösung.

