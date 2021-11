Fendt will mehr Ladewagen herstellen - und verlagert deren Produktion weg aus Süddeutschland

Wie der Fendt-Chef in Marktoberdorf ankündigt, will AGCO/Fendt seine Ladewagen künftig nicht mehr in Süddeutschland herstellen. Die Gründe dafür.

22.11.2021 | Stand: 10:30 Uhr

AGCO/Fendt verlagert die Produktion und Entwicklung der Fendt-Ladewagen ab September 2022 von Waldstetten bei Stuttgart nach Wolfenbüttel in Niedersachsen. Das berichtet der Landtechnikhersteller mit Hauptsitz Marktoberdorf in einer Pressemitteilung. Wie es darin heißt, will Fendt mit der Umorganisation „langfristig sein Angebot ausbauen“. Die Verlagerung solle die „Kompetenz für Futtererntetechnik“ in Wolfenbüttel, wo Fendt schon bisher Rundballenpressen produzierte, stärken und zugleich helfen, Kosten zu sparen.

Statt in Baden-Württemberg nun in Niedersachsen

„Die Verlagerung soll unsere Maschinen zur Grünfutterbergung (Fendt Tigos) weiter professionalisieren“, sagt Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der AGCO/Fendt-Geschäftsführung. Dabei gehe es um Design und Verarbeitung. Ihm zufolge will Fendt in den nächsten Jahren sowohl in die Entwicklung der Futtererntetechnik als auch in deren Fertigung investieren.

Wie viele Mitarbeiter Fendt in Deutschland beschäftigt

Das Werk Wolfenbüttel eigne sich mit Größe und Struktur für einen solchen Kapazitätsausbau. Fendt beschäftigt in Marktoberdorf, Asbach-Bäumenheim, Feucht, Hohenmölsen, Waldstetten und Wolfenbüttel über 6.000 Mitarbeiter, davon über 4.000 in Marktoberdorf.

