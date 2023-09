Sie lernen jonglieren, turnen und springen mutig in die „Schnitzelgrube“

Für junge Hobby-Artisten bot der TSV Marktoberdorf im Rahmen der Ferienfreizeit eine Woche Zirkus- und Turnwerkstatt an. Am Ende konnten die Kids ihr Können zeigen.

Einradfahren, Jonglieren, Turnen, Bodenakrobatik, Balancieren: Eine ganze Ferienwoche bot diesmal der TSV Marktoberdorf seine Zirkus- und Turnwerkstatt an und für über 30 Kinder und Jugendliche aus Marktoberdorf und Umgebung verwandelte sich die Stadionturnhalle so in einen Mitmach-Zirkus.

Eine ganze Woche Zirkus und Akrobatik

Die Betreuer des TSV-Marktoberdorf rund um Peter Roth, Vorstand der Turnabteilung und Organisator des Ferienfreizeitangebots, hatten sich für das Angebot im Rahmen der Ferienfreizeit des Kreisjugendrings wieder einiges einfallen lassen. „Dieses Jahr haben wir uns bewusst für eine ganze Woche Zirkuswerkstatt entschieden, täglich von 9 bis 16 Uhr, um mit den Kindern und Jugendlichen noch besser üben und trainieren zu können. Durch das Wochenprogramm und das gemeinsame Mittagessen lernen sich die Kinder auch besser kennen, Freundschaften entstehen und das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt“, sagt Peter Roth.

Zusätzlich bauten die Übungsleiter und Helfer des TSV in diesem Jahr Parkour-Turnen in das Wochenprogramm ein. „Die gesamte Woche konnte für zehn Euro Kostenbeitrag angeboten werden. Das ist uns vom TSV auch wichtig, damit die Teilnahme an solchen Aktionen nicht an den finanziellen Möglichkeiten der Eltern scheitert. Dabei stehen Spaß an der Bewegung, sich neuen Herausforderungen zu stellen und eigene Stärken herauszufinden im Mittelpunkt und dafür bringen sich auch die Helfer der Turn- und Leichtathletikabteilung im TSV auch gerne ein“, erklärt Roth.

Die Kinder durften sich an verschiedenen Kunststücken und Geräten versuchen

Die Kinder konnten nach Lust und Laune Einradfahren, Jonglieren, Turnen am schwebenden Trapez, Bodenakrobatik lernen, auf Laufrollen, der Laufkugel und auf Leitern balancieren´und nicht zuletzt Kunststücke auf der Airtrack – einer 15 Meter langen aufblasbaren Bodenbahn – ausprobieren. Zwischendurch sorgten Übungen zum Jonglieren mit dem Diabolo, Jongliertellern oder dem Devil-Stick für Abwechslung.

Eine besondere Herausforderung waren einmal mehr das Balancieren auf den Laufrollen, der Laufkugel, im Slackline-Parkour oder bei der Leiterakrobatik. Gerade hier funktionieren die Übungen nur mit guter Körperspannung und Gleichgewichtsgefühl.

Am Ende präsentierten die Hobby-Artisten eine eigene Choreografie

Dabei erarbeiteten die Kinder auch eigene Choreografien für die Abschlusspräsentation. „Ein Höhepunkt in diesem Jahr war erneut die sogenannte „Schnitzelgrube“, blickt Roth zurück. In der mit Schaumstoffwürfeln gefüllten Grube können dabei auch die manchmal nicht so exakten Sprünge ohne Verletzungsgefahr geturnt werden. Und dadurch zeigten die jungen Hobbyartisten immer mutigere Sprünge.

Am Ende der Turnwerkstatt stand noch eine Aufführung für Familie und Freunde an, bei der alle wagemutigen Artistinnen und Artisten eigene Kunststücke zeigen konnten.

