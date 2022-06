Fest der Evangelischen Kirchengemeinde in Marktoberdorf: Viele Attraktionen und gutes Essen

Am Sonntag begeht die Evangelische Kirchengemeinde in Marktoberdorf feierlich ihr Gemeindefest. Nicht nur ein Gottesdienst steht auf dem Plan.

16.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die evangelische Kirchengemeinde in Marktoberdorf feiert am Sonntag, 17. Juli, ihr Gemeindefest. Es beginnt um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst, Thema Tauferinnerung in der Johanneskirche. (Lesen Sie dazu auch: In Gebärdensprache übersetzt: Gottesdienst im Grünen in der Gemeinde Wald)

Viefältiges Prgramm für alle Generationen

Daran schließt sich ein vielfältiges Programm für alle Generationen, mit musikalischen Attraktionen, auf dem neuen Gartengelände, an. Ab 12 Uhr findet ein Flohmarkt auf der Straße und den Parkplätzen zwischen Johanneskirche und Expert/Physiomed, statt. Für das leibliche Wohl mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Das Fest endet um 16 Uhr.

