Festliche Einweihung: Blaskapelle Bernbach hat einen neuen Probenraum

Die Blaskapelle Bernbach hat nun mehr Platz zum Üben. Ehrenamtliche haben dafür 1362 Arbeitsstunden investiert, die Gemeinde 90.000 Euro.

Nach zweieinhalb Jahren Wartezeit und zwei vergeblichen Anläufen konnte die Blaskapelle Bernbach endlich ihren neuen Proberaum mit einem kleinen Festakt präsentieren. Bereits im Jahr 2018 hatte der Gemeinderat den Beschluss gefasst, den Proberaum der Kapelle im Keller der heutigen Gaststätte „Tiroler Stuben“ zu erweitern. Die Kapelle war über die Jahre auf mittlerweile 50 Musikanten angewachsen und der bisherige Raum platzte aus allen Nähten, erinnerte Vorsitzender Daniel Jilek.

Musiker der Blaskapelle Bernbach mussten wegen Platzmangel improvisieren

Seit Jahren improvisierten die Musiker, in dem sie die Instrumentenkoffer im benachbarten Schützenheim oder Hausgang lagerten oder für Gesamtproben in den Saal der Gaststätte oder in Proberäume nach Bidingen oder Ebenhofen auswichen. Mit den Plänen eines Erweiterungsbaus stießen die Bernbacher beim Gemeinderat auf offene Ohren, sodass im November 2018 mit dem Bau begonnen werden konnte. Der bisherige Proberaum wurde entkernt, der Bereich der Erweiterung ausgehoben, Außenmauern betoniert, die Zwischenwand abgestützt und abgebrochen, das Dach gesetzt und der Innenraum ausgebaut. Bereits ein Jahr später konnten die ersten Proben stattfinden. Nachdem noch die über 25 Jahre alten Stühle und Notenständer ausgetauscht wurden, ruhte der gesamte Vereinsbetrieb zwangsbedingt wegen der Coronaeinschränkungen. Es fanden keine oder nur eingeschränkte Proben statt. Erst seit diesem Frühjahr sind wieder Gesamtproben im neuen Proberaum möglich.

Für die Jugendarbeit in Zukunft gut aufgestellt

Einen großen Dank sprach Vorsitzender Daniel Jilek allen freiwilligen Helfern und Unterstützern aus. Nur Dank der insgesamt 1362 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden bei der Bauausführung, der Unterstützung der Gemeinde und der zahlreichen Spenden von Privatpersonen, Vereinen und Gewerbetreibenden war eine Umsetzung möglich.

Der finanzielle Einsatz der Gemeinde von rund 90.000 Euro sieht Bürgermeister Franz Martin als viel Geld für die Kommune, jedoch sei jeder Euro sinnvoll und gut angelegt. Die Blaskapelle ist der größte Verein im Ortsteil Bernbach und Dank einer guten Jugendarbeit sicher für die Zukunft aufgestellt.

Die zahlreich geladenen Gäste genossen nach langer Abstinenz ohne musikalischer Liveauftritte die gelungene feierliche musikalische Umrahmung des Festaktes unter der Leitung des Dirigenten Martin Satzger und insbesondere die anschließende Unterhaltungsmusik. Zwischenzeitlich war eine Besichtigung des modernen, zeitgemäßen und großen Erweiterungsbaus möglich. Der Bauablauf wurde anhand einer Diashow dargestellt.

Endlich kann der neue Proberaum mit Leben gefüllt werden. Die Blaskapelle Bernbach schaut positiv in die Zukunft und freut sich, nach den Proben im neuen Raum, am kirchlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben im Dorf wieder beitragen zu können.

