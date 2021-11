Feuer auf Bauernhof in Untrasried: Drei Wehren rücken aus

Am Samstagmorgen ist auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Untrasried ein Feuer ausgebrochen. Drei Wehren rückten aus. Die Ursache ist noch unklar.

Ein Feuer ist am Samstag in den frühen Morgenstunden in Untrasried ausgebrochen. Der Brand ereignete sich nach Aussage eines Sprechers des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West im Ortsteil Waizenried. Um kurz vor 6 Uhr wurde der Alarm ausgelöst. Die Wehren Untrasried, Obergünzburg und Hopferbach rückten zu dem Einsatz aus.

Feuer greift auf Gebäude über

Die Einsatzkräfte aus Untrasried brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Nach Angaben der Feuerwehr Obergünzburg handelte es sich um ein Kleinfeuer, das auf die Holzverschalung eines Gebäudes übergriff. Die Brandursache ist noch unklar, teilte die Polizei am Samstagmittag mit. Zwei Personen wurden bei dem Brand leicht verletzt.