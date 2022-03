Feuerwehr Marktoberdorf rettet bei Feuer ein Wohnhaus

In Marktoberdorf fängt Schilf Feuer. Die Feuerwehr verhindert ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus. Warum die Experten in diesen Tagen warnen.

28.03.2022 | Stand: 11:42 Uhr

Die anhaltenden Trockenheit ist problematisch für die Natur – und beschert den Feuerwehren diverse Einsätze, so wie am Sonntag in Marktoberdorf. Zwei Brände musste sie löschen. In einem Fall hätte das Ganze auch verheerende Ausmaße annehmen können.

In Marktoberdorf brennen 200 Quadratmeter Schilf

Am Gewender Weiher brannten am Abend rund 200 Quadratmeter Schilf. Die Flammen schlugen mehrere Meter hoch und der Himmel war glutrot gefärbt. Die Flammen breiteten sich in dem trockenen Schilf schnell aus und hätten nach Meinung der Feuerwehr auf längere Sicht eine Gefahr für angrenzende Wohnhäuser dargestellt. Die Feuerwehr Marktoberdorf war mit fünf Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand rasch eindämmen.

Grillkohle setzt eine Hecke in Brand

Bereits am Nachmittag brannte eine Hecke in der Liegnitzer Straße. Auslöser waren Reste von Grillkohle. Die Hausbewohner konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen.

Im Zusammenhang mit den beiden Bränden weist die Feuerwehr ausdrücklich auf die derzeit hohe Gefahr von Vegetationsbränden hin. „Weggeworfene Zigaretten, Grillreste oder heiße Fahrzeugteile können leicht zu Bränden führen.“