Marktoberdorf steckt knapp 5 Millionen Euro in Feuerwehrhaus: Das sind die wichtigsten Neuerungen

Das Feuerwehrhaus in Marktoberdorf ist sanierungsbedürftig. Die Stadt modernisiert das Gebäude im großen Stil. Die Frage: Wann wird der Bau fertig sein?

16.05.2023 | Stand: 19:15 Uhr

Die Stadt investiert 4,7 Millionen Euro in die Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrhauses in Marktoberdorf. Ziel des Bauvorhabens ist es, den Standort der Stützpunktwehr langfristig zu sichern. Der Stadtrat stimmte am Montagabend geschlossen für das vorgestellte Konzept sowie den hierzu notwendigen Bauantrag.

