Feuerwehr muss ausrücken, weil Mülltonne in Ebenhofen brennt

Der Hausbesitzer hatte in Ebenhofen frische Asche in die Tonne entsorgt. Die Restglut entündete sich und sorgte für den Einsatz der Feuerwehr.

31.01.2022 | Stand: 13:48 Uhr

Am Montagmorgen musste die Feuerwehr wegen einer brennenden Mülltonne nach Ebenhofen ausrücken. Die Feuerwehr brauchte allerdings nicht mehr eingreifen, weil der Brand bis zu deren Eintreffen bereits gelöscht werden konnte. Der Schaden beträgt rund 400 Euro. Der Besitzer hatte am Vorabend in der Tonne Asche entsorgt. Vermutlich war in der Tonne noch Restglut, die nicht bemerkt worden war. Feuerwehr und Polizei raten daher: Generell keine frische Asche in Kunststoffmülltonen geben. Die Asche sollte zunächst für mehrere Tage in einem feuerfesten Eimer mit Deckel vollständig erkalten.