Die Feuerwehr Thalhofen sammelt dieses Jahr zum ersten Mal Christbäume ein. In welchen Ortsteilen die Tannen abgeholt werden.

09.01.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Thalhofen sammelt zum ersten Mal die Christbäume in Thalhofen, Hörtnagel, Weibletshofen und im Gwend ein. Am Samstag, 15. Januar, sollen die Christbäume ab 8 Uhr gut sichtbar und vollständig abgeschmückt am Straßenrand bereit stehen.

Jugendfeuerwehr sammelt Spenden

Geldspenden für die Jugendfeuerwehr werden bei der Gelegenheit ebenfalls gern angenommen.