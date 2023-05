Neunjähriger löst Feuerwehreinsatz aus - Junge baut Steinofen und setzt Benzin in Brand

Ein neunjähriger Junge hat in Marktoberdorf für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Er wählte den Notruf, obwohl seine Mutter das Feuer bereits gelöscht hatte.

07.05.2023 | Stand: 12:37 Uhr

Ein Neunjähriger hat in Marktoberdorf einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Junge hatte laut Polizei einen Steinofen bauen wollen. Dazu zündete er etwas Holz an, wobei ein kleines Plastikgefäß mit Benzin darin in Brand geriet. Die Mutter, die das mitbekam, konnte das Feuer selbst mit einem Gartenschlauch löschen. Doch wählte der Junge währenddessen selbst den Notruf, sodass Polizei und Feuerwehr ausrückten.

Neunjähriger löst Feuerwehreinsatz aus - Mutter ruft den Notruf ein zweites Mal an

Die Mutter rief daraufhin selbst auch noch einmal den Notruf, um mitzuteilen, dass sie das Feuer bereits wieder löschen konnte. So fuhr die Feuerwehr nur mit einer kleinen Besatzung los. Bei dem Brand wurde niemand verletzt und es kam auch zu keinem nennenswerten Sachschaden.

