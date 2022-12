Film "Ein nasser Hund" trifft Nerv in Marktoberdorf: Auch Hauptdarsteller kommen zur Vorführung

„Ein nasser Hund“ setzt sich mit der Identität eines jungen Iraners auseinander, der in Berlin-Wedding lebt. Der Film trifft auch in Marktoberdorf einen Nerv.

14.12.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Als Soheil (16) das erste Mal einen Supermarkt in Berlin-Wedding betritt, wird er bedroht. Der Grund: Er trägt eine Kette mit einem Judenstern um den Hals. Es ist das erste Mal, dass der Iraner offenen Antisemitismus auf den Straßen der Großstadt erlebt – ein Schlüsselmoment. Soheil legt seine Kette ab, um dazuzugehören. Schon bald schließt er mit arabischen und türkischen Jugendlichen aus Husseyns Gang Freundschaften. Dass Soheil jedoch gar kein Muslim sondern Jude ist, ahnen sie nicht.

Der Film „Ein nasser Hund“ setzt sich mit der jüdischen Identität auseinander. Im Rahmen von „Toleranz macht Schule“ bot der Verein MODfestivals in Kooperation mit der Filmburg Marktoberdorf eine Filmvorführung an. Zu dieser kamen auch die beiden Hauptdarsteller Doguhan Kabadayi und Mohammad Eliraqui nach Marktoberdorf. Es ist kein einfaches Thema, dass der Film behandelt. Die Gewalt der Straßengangs in Berlin, Soheil, der immer tiefer in die kriminelle Szene abrutscht und mit seiner Identität hadert. „Für die Araber bin ich ein Jude, für die Deutschen ein Kanake und für die Juden ein Terrorist aus dem Wedding“, fasst Soheil seine missliche Lage im Film zusammen. Eindrücklich und auch bedrückend schildert der Film die Zerrissenheit des Jugendlichen.

Hauptdarsteller sind zum Gespräch in Marktoberdorf

Der Film lebt vor allem vom eindrücklichen und authentischen Schauspiel der jungen Darstellerinnen und Darsteller. Soheil und Husseyn standen nach dem Film noch Rede und Antwort. Im echten Leben heißen sie Doguhan Kabadayi und Mohammad Eliraqui. Als blutige Anfänger wurden sie für die Rollen gecastet. „Der Film hat mein Leben verändert“, sagte Mohammad Eliraqui. Im Gespräch mit Monika Schubert erzählten sie von den Dreharbeiten. Monatelang wurden sie vorbereitet, bekamen Schauspielcoaching und lernten Stunt-Choreografien. Denn auch, wenn es auf der Leinwand nicht so aussieht: „Die Kampfszenen waren genau durchgeplant“, erzählte Eliraqui.

2019 wurde „Ein nasser Hund“ in Berlin gedreht. 2020 sollte der Film auf der Berlinale Premiere feiern. Doch dann kam Corona und alles ist ausgefallen. Schließlich kam er 2021 in die deutschen Kinos. „Es ist seltsam, dass ich durch einen Film, in dem es um Hass und Diskriminierung geht, Freunde fürs Leben gefunden habe“, sagte Doguhan Kabadayi. Die Arbeit sei eine sehr intensive Zeit gewesen. Seine Rolle Soheil habe ihm geholfen, das alles zu verarbeiten und zu verstehen.

211 Schülerinnen und Schüler sehen den Film

Auch in Marktoberdorf hat der Film einen nachdrücklichen Eindruck hinterlassen. Bereits am Vormittag hatten 211 Schüler der Mittelschule und des Gymnasiums den Film gesehen. Am Abend folgte dann nochmals eine öffentliche Vorführung. „Der Film kam bei den Schülern sehr gut an und hat vor allem zum Nachdenken angeregt“, sagte Ramona Wegenast, Geschäftsführerin bei MODfestivals. Marktoberdorf ist eng mit Israel verbunden. Das Gymnasium pflegt seit 1993 eine Partnerschaft mit einer israelischen Schule. Die Schulen besuchen sich seit vielen Jahren gegenseitig. Ulrike Sommermann organisiert den Austausch seit zehn Jahren. „Es ist jedes Mal spannend, wenn die Gruppen zusammenkommen“, berichtete sie nach dem Film. Auch der Marktoberdorfer Sepp Rüth war einer der Ersten, der mit dem Carl Orff-Chor etwa 1970 nach Israel reiste. Rüth erzählte von gefährlichen Sicherheitslage, die damals noch herrschte. Alle Beteiligten zogen am Abend die selbe Bilanz: Der deutsch-israelische Austausch ist wichtig. Und dazu trägt auch „Ein nasser Hund bei“. Der Film bleibt wohl noch länger im Gedächtnis – und das nicht nur wegen der vielen Selfies mit den Hauptdarstellern.