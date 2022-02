Filmprofessor organisiert Trickfilmfestival in Marktoberdorf: "Trickfilme sind nicht nur für Kinder"

Ulrich Wegenast veranstaltet ein Animationsfilm-Festival in Marktoberdorf. Ein besonderes Highlight erwartet die Kinobesucher noch im Februar.

14.02.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Seit Kurzem lebt Ulrich Wegenast nun in Marktoberdorf. Seine Frau, Ramona Wegenast, ist die Geschäftsführerin des Chorbüros. Ulrich Wegenast ist Mitglied des Kinoteams in der Filmburg. „Ich bin begeistert, was hier kulturell geboten ist und was Monika Schubert alles auf die Beine stellt“, sagt er. Wegenast selbst hat aber auch schon die eine oder andere Idee, die er in Marktoberdorf umsetzen möchte – angefangen bei dem Trickfilmfestival. „Ich möchte Marktoberdorf mit Stuttgart, Augsburg und Babelsberg vernetzen und ein gutes Programm auf die Beine stellen“, sagt er. Die Idee: Studenten aus Babelsberg und Augsburg sowie Mitarbeiter des Trickfilmfestivals aus Stuttgart sollen zu Workshops und Vorträgen nach Marktoberdorf kommen. Das Festival soll von Freitag, 20. Mai, bis Sonntag, 22. Mai, in Marktoberdorf stattfinden.