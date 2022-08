Finanzamt-Leiter erklärt, was bei der neuen Grundsteuer gilt

Der Andrang bei der Bürgerversammlung der Gemeinde Wald ist groß. Grund dafür ist unter anderem ein Vortrag vom Leiter des Kaufbeurer Finanzamtes.

08.08.2022 | Stand: 12:40 Uhr

Mit 80 Bürgerinnen und Bürgern war die Bürgerversammlung in Wald gut besucht. Dies führte Bürgermeisterin Johanna Purschke auch auf die angekündigten Informationen zur neuen Grundsteuer zurück, die vom Leiter des Kaufbeurer Finanzamtes Wolfgang Kriegbaum in Hensels Kochbar umfangreich erläutert wurden.

Purschke bezeichnete Wald als besonders liebenswürdige Gemeinde. In ihrem Bericht nannte sie wichtige Eckdaten der Kommune: So ist die Einwohnerzahl mit 1180 Personen leicht gestiegen. Im Kindergarten sind 32 über Dreijährige, elf unter Dreijährige und vier auswärtige Kinder untergebracht. Der Kindergarten brauche dringend eine Erweiterung. Die Baupläne liegen bereits beim Landratsamt Ostallgäu, die Fertigstellung plant Wald für den Dezember 2023. Im nächsten Kindergartenjahr können etliche Kinder im Lengenwanger Kindergarten unterkommen (wir berichteten).

Bei der Bürgerversammlung in Wald gibt es viel Positives zu berichten - aber auch Negatives

In der gemeinsamen Grundschule Leuterschach-Wald werden laut Purschke 59 Leuterschacher und 43 Walder Schülerinnen und Schüler betreut. Die Sanierung des Schulhauses einschließlich Dämmung sei fast abgeschlossen. Die Leistungsbereitschaft der Feuerwehr Wald/Wimberg lässt sich an der Zahl der Aktiven ablesen: Zu den 68 Erwachsenen kommen zwölf Kinder- und 18 Jugend-Floriansjünger hinzu. Als wichtige Einrichtung der dörflichen Infrastruktur wurde am 18. November des Vorjahres nach nur sechs Monaten Bauzeit der Walder Dorfladen eröffnet. Weniger erfreulich war die coronabedingte Entwicklung des Tourismus: 2019 verzeichnete die Gemeinde noch 31.000 Übernachtungen. 2021 waren es nur noch 17.000.

Einnahmen der Gemeinde bleiben stabil- trotz Corona

Kämmerer Armin Ott berichtete über den Haushalt der Kommune. So gebe es in diesem Jahr weniger Investitionen als in den Vorjahren. Dabei seien die Einnahmen relativ konstant. Zu den größeren Brocken gehören der Gewerbe- und Einkommenssteueranteil. Die Pro-Kopf-Verschuldung der 1180 Walder Personen beträgt 740 Euro.

Wolfgang Kriegbaum vom Finanzamt in Kaufbeuren erläuterte die anstehende Grundsteuerreform. Deren Auslöser ist bekanntermaßen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, da immer noch Werte aus dem Jahr 1964 der Ermittlung der Grundsteuer zugrunde liegen. Die Erklärung muss bis 31. Oktober dieses Jahres erfolgen. Sie kann über das elster-Programm erfolgen (www.elster.de), oder über Papierformulare, die beim Finanzamt und den Gemeindeämtern erhältlich sind.

Die Neuermittlung ist wertunabhängig, es zählt nur die Fläche, und wer wirtschaftlicher Eigentümer am 1. Januar 2022 war. Erstmals angewandt wird die Neuberechnung im Jahr 2025. Um die Daten zu ermitteln, kann jeder Grundsteuerpflichtige im Internet nachschauen unter elster.de oder BayernAtlas.de