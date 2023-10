Großer Besucheransturm bei Growi in Kraftisried

Die Firma Growi-Maschinenbau veranstaltete zwei Tage der Offenen Tür, um ihre zwei neuen Fertigungshallen zu präsentieren. Dort war einiges geboten.

25.10.2023 | Stand: 11:00 Uhr

In Kraftisried wurde am Wochenende ordentlich gefeiert: Über 6000 Besucherinnen und Besucher waren an den beiden Tagen der Offenen Tür bei der Firma Growi-Maschinenbau. „Es war überwältigend“, freute sich Geschäftsführer und Inhaber Christof Freudling. Bei sonnigem und warmem Wetter konnten Interessierte über das Gelände und durch die neuen Werkshallen schlendern und sich die Maschinen bei der Arbeit ansehen.

Sechs Fertigungs- und Lagerungshallen auf insgesamt 7500 Quadratmetern

Im Jahr 2016 hat die Firma sich um eine Fertigungshalle erweitert. Seitdem sind noch fünf weitere Fertigungs- und Lagerhallen auf einer Fläche von insgesamt 7500 Quadratmetern entstanden. „Wir haben hier nicht nur viel mehr Platz, sondern deutlich mehr Höhe und pro Halle vier Brückenkräne“, beschreibt Christof Freudling die verbesserten Produktionsbedingungen des Standorts in Kraftisried.

Das Unternehmen, das vor über 160 Jahren als Schmiede gegründet wurde, entwickelt und baut Rührwerke und -türme, Holzspalter, Bündelgeräte, Brennholzsägen, Säge-Spalt-Automaten und Hydraulikzylinder. Freudling legt bei der Produktion besonders Wert auf regenerative Energie, weswegen auf den Lagerhallen großflächig PV-Anlagen montiert sind.

Kinderschminken und Musikkapelle Kraftisried: Bei der Veranstaltung war einiges geboten für Besucher

Über 20 Festmeter Holz wurde laut Freudling an beiden Tagen gespalten. Besonders beeindruckt waren die Besucher vom großen Sägespaltautomat. Die Maschine spaltet laut Geschäftsführer in einer Stunde so viel Holz, dass eine Familie damit ein Jahr lang heizen kann. Die Vorführungen wurden gut angenommen. Besonderes Ausstellungsstück: Eine Maschine, die der Land- und Forstmaschinenspezialist bis nach Japan liefert.

Kinder kamen mit Kinderschminken, Hüpfburg und Spielzeugtraktor fahren ebenfalls auf ihre Kosten. Die Musikkapelle Kraftisried sorgte den ganzen Tag für musikalische Untermalung.

In der neuen Fertigungshalle sorgte die Musikkapelle Kraftisried für eine gute Stimmung. Bild: Hubert Schulz

Zudem gab es eine Tombola mit vielen Preisen wie etwa einer Jacke oder einer Motorsäge. Über den Hauptgewinn, einen Holzspalter, durfte sich ein Kraftisrieder Musiker aus der Kapelle freuen.

Am Samstagabend fand ein Festakt statt mit Gästen, die bis aus der Schweiz und Schleswig-Holstein anreisten. Für Freudling war Veranstaltung ein ganz besonderer Moment. „Familie und Belegschaft haben an einem Strang gezogen, das war sehr schön“. Das ganze Dorf habe mitgeholfen, viele der 44 Mitarbeiter kommen selbst aus Kraftisried und Umgebung. Auch viele ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens besuchten die Veranstaltung. „Die Stimmung war eher wie bei einem Volksfest“, sagt Freudling.

Lesen Sie auch: Gibt es in Marktoberdorfer Schulen bald Roboter?