Firma Niehoff in Leuterschach will erweitern: Das ist geplant

Die Maschinenfabrik Niehoff braucht an seinem Standort Leuterschach mehr Platz. Was geplant ist und warum die angedachte Zufahrt als problematisch gilt.

30.04.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Der Ankündigung sollen Taten folgen: Die Maschinenfabrik Niehoff will an ihrem Standort in Leuterschach in Richtung Süden erweitern. Der Flächennutzungsplan sieht diese Möglichkeit auch schon vor, doch muss vor dem Spatenstich der Bebauungsplan geändert werden. Nun befasste sich der Marktoberdorfer Stadtrat mit dem Vorentwurf und genehmigte ihn einstimmig.

