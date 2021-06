Was ein Marktoberdorfer als Kandidat bei "First Dates" erlebt hat

Markus Schmutzer aus Marktoberdorf hinterlässt in der Sendung „First Dates“ einen perfekten Eindruck. Wen er kennengelernt hat und wo das Liebesschloss ist.

Sie saßen sich zum ersten Mal im Fernseh-Restaurant gegenüber, hatten sich bei „First Dates – ein Tisch für zwei“ angeregt unterhalten, sich für ein zweites Date entschieden und waren ein weites Stück mit dem Zug zurück ins Allgäu gefahren. Und nun? „Es läuft ganz gut“, sagt Markus Schmutzer über die Wochen nach dem gemeinsamen Auftritt bei VOX. Typisch Allgäuer Zurückhaltung. „Ja, wir sind ein Paar.“ Regelmäßig fährt er von Marktoberdorf ins Westallgäu, regelmäßig kommt Bianca Fäßler zu ihm zu Besuch.

Erst geschrieben, dann in Marktoberdorf getroffen

Nachdem seine Schwester Ivonne ihn unverhofft für die Sendung, die ihm zu der Zeit völlig unbekannt war, angemeldet hatte, ging es für den 24-jährigen Mechatroniker bei AGCO/Fendt Schlag auf Schlag. Fahrt ins Studio nach Köln, Kennenlernen samt Liveaufzeichnung, Rückfahrt. „Zuerst haben wir uns nur geschrieben, aber dann schon bald getroffen“, sagt der Hattenhofener. Als die Sendung nach ein paar Monaten des Wartens am vergangenen Donnerstag endlich im Programm stand, haben sie sie allerdings getrennt angesehen – er mit seiner Familie, sie mit ihrer.

Wen der Marktoberdorfer gesucht hat

Die Stimmung war von Anfang an sehr entspannt. Mit einem „Servus“ hatte Markus Schmutzer gleich den Gastgeber, den Südtiroler Spitzenkoch Roland Trettl, auf seiner Seite. Und auch das „Griaß di“ mit der 24-jährigen Industriekauffrau aus Scheidegg war völlig ungezwungen. Eine blonde, erotische Frau mit sportlicher Figur hatte er gesucht. Bianca erfüllte für ihn die Vorgaben. „Der erste Eindruck war grandios“, ließ er die Fernsehzuschauer wissen und gestand, dass er Scheidegg bisher nur vom Besuch im Freibad kannte.

Inzwischen weiß er mehr über den Ort und vor allem seine Bianca. Sie mag auch Kinder und ist wie er ein Familienmensch, beide lachen viel und gern, trinken Bier, sind Faschingsnarren und tanzen leidenschaftlich gern Discofox. „Extrem cool“, urteilte er im Fernsehen.

Marktoberdorf und Scheidegg: Das matcht

Das erste Treffen im TV-Studio in Köln verlief derart harmonisch, dass das Trettl-Team den beiden stilecht unter einer Kuppel über dem Teller die Nachspeise servierte: ein rotes Liebesschloss, das nur diejenigen Paare erhalten, bei denen sich die Belegschaft sicher ist: „Das matcht.“ Markus Schmutzer und Bianca Fäßler haben es noch nicht aufgehängt, aber einen möglichen Platz haben sie sich schon überlegt: die Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein. Doch die ist im Moment gesperrt.

Die Zuschauer reagierten sehr positiv auf die Allgäuer. „Roland hat einen Volltreffer arrangiert“, schreibt Andrea. „Ja, die beiden waren wirklich total süß miteinander“, kommentiert Alexandra. Und Ulrich urteilt: „Was für ein erfrischend junges und authentisches Paar. Nicht diese In-Szene-Setzer und Schauspieler.“

Das Handy klingelt unentwegt

Auch Markus Schmutzer erhielt im Anschluss an die Ausstrahlung viele positive Reaktionen: „Das waren gut 25 bei WhatsApp und noch mal so viele auf Instagram.“ Nach der Sendung haben sie per Video gesprochen. Es sei schon komisch gewesen, sich selbst im Fernsehen zu sehen. Es sei zwar viel aus dem 90-minütigen Treffen herausgeschnitten worden, aber das, was die Zuschauer am Bildschirm zu sehen bekamen, „war witzig“.

Am Wochenende wollen sich beide wieder treffen. Schon bei der Aufzeichnung der Sendung vor ein paar Monaten hatte Markus in die Kamera gesagt: „Das passt perfekt.“ Und Bianca hatte geantwortet: „Ja, auf jeden Fall.“

