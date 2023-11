Wie kommt der neue Flexibus in Marktoberdorf an? Stadt und Betreiber ziehen Bilanz

Marktoberdorf hat ein neues ÖPNV-System: Seit Mitte Oktober rollen Flexibusse durch die Stadt. Kommen das Angebot und vor allem die Fahrgäste gut an?

09.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

"Der Flexibus hat unsere Erwartungen bereits jetzt schon übertroffen": Es ist eine durchaus positive Bilanz, die Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell nach den ersten Wochen mit dem neuen Rufbussystem in Marktoberdorf zieht. Seit Mitte Oktober rollen bedarfsorientierte Kleinbusse durch die Straßen der Ostallgäuer Kreisstadt. Sie darf sich nun in Sachen ÖPNV sogar Modellkommune nennen und - so die Hoffnung aller Beteiligter - womöglich auch bald Erfolgskommune. Ob das gelingt, liegt in den Händen der Fahrgäste. Und diese haben, wie ein Blick auf die Zahlen zeigt, die Flexibusse schon fleißig getestet.

