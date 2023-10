Flexibus startet in Marktoberdorf: So funktioniert das System

Ab 16. Oktober rollt der Flexibus durch Marktoberdorf. Er fährt auf Anforderung und hält in maximal 80 Metern Entfernung. So laufen Buchungen und Fahrten ab.

07.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Mit einem Handgriff schließt Josef Brandner sein Handy beim Vortrag im Schützenheim Thalhofen an den Beamer an, ruft auf der App die Haltestellen für Marktoberdorf und siehe da: Auf den ersten Blick sind Stadt und Ortsteile übersät mit blauen Punkten. Blaue Punkte als Symbole für virtuelle Haltestellen. Knapp 1500 sind es im Stadtgebiet, die der neue Flexibus ansteuern kann. Brander, geschäftsführender Gesellschafter des Krumbacher Unternehmens, ist stolz darauf, dass seine Busse nun auch in der Ostallgäuer Kreisstadt rollen. Am Montag, 16. Oktober, geht’s los. Auf Anforderung kommt der Bus, heißt es dann.

