Beim Hochwasser verlor das Ehepaar Josten alles - außer ein Instrument, das auf wundersame Weise zurückkam. Aus Wald bekamen sie ganz besondere Hilfe.

19.12.2021 | Stand: 14:11 Uhr

„Wir haben alles verloren“, sagt Georg Josten aus Dernau im Ahrtal. „Wirklich alles.“ Nur das, was sie am Körper trugen, ist übrig geblieben. Ihr Haus, ihre Möbel, ihre Kleidung, alle Erinnerungsstücke und Fotos wurden bei der Flutkatastrophe im Juli zerstört. Die Flut spülte ihr Leben in einer Nacht weg.