„Meine Frau hatte Todesangst“ - Flut im Ahrtal spült das Leben von Monika und Georg Josten fort

Beim Hochwasser verlor das Ehepaar Josten alles - außer ein Instrument, das auf wundersame Weise zurückkam. Aus Wald bekamen sie ganz besondere Hilfe.

15.12.2021 | Stand: 19:00 Uhr

„Wir haben alles verloren“, sagt Georg Josten aus Dernau im Ahrtal. „Wirklich alles.“ Nur das, was sie am Körper trugen, ist übrig geblieben. Ihr Haus, ihre Möbel, ihre Kleidung, alle Erinnerungsstücke und Fotos wurden bei der Flutkatastrophe im Juli zerstört. Die Flut spülte ihr Leben in einer Nacht weg.

Nur ein fortgeschwemmtes Instrument fand wie durch ein Wunder seinen Weg zurück. Während viele Ostallgäuer Geld für die Betroffenen spendeten oder als Helfer ins Ahrtal fuhren, bekamen die beiden ganz besondere Hilfe aus dem Allgäu: eine Woche kostenloser Erholungsurlaub auf einem Ferienhof in Wald.

Menschen im Ahrtal helfer - Nur wie?

Barbara Oswald aus Wald wollte den Menschen aus dem Ahrtal, die alles verloren, unbedingt helfen. „Ich bin allerdings Mama und kann nicht einfach nach Nordrhein-Westfalen fahren und mithelfen.“ Weil sie auf ihrem Hof Ferienwohnungen vermietet, beschloss sie, einer betroffenen Familie einen kostenlosen Urlaub im Allgäu zu schenken. Ihre Kontaktdaten fanden ihren Weg zu Monika und Georg Josten, die eine Woche im Ostallgäu verbrachten und eine dramatische Geschichte zu erzählen haben. (Lesen Sie auch: „Danke, liebe Allgäuer – ihr seid unglaublich!“ - Flutopfer aus dem Ahrtal bedanken sich für Hilfe)

„Diese schreckliche Nacht werden wir nie vergessen“, sagt Georg Josten. Der Wetterdienst hatte vor dem Unwetter und einer Flut gewarnt. Obwohl das Haus nicht direkt an der Ahr steht, „haben wir uns schon Gedanken gemacht“, sagt er. Vorsorglich räumten Josten und seine Frau wichtige Gegenstände aus Monika Jostens Fußpflegepraxis und Musikinstrumente sowie Musikanlagen aus dem Keller ins Erdgeschoss.

„Das Wasser kam dann rasend schnell und mit einer unglaublichen Wucht.“ Innerhalb kürzester Zeit seien die Praxis und der Keller überflutet gewesen, und das Wasser stieg immer und immer höher. Die beiden versuchten noch, Gegenstände ins Obergeschoss zu bringen, doch auch dort sei bald alles überflutet gewesen.

Ehepaar aus dem Ahrtal im Dachboden eingesperrt: "Meine Frau hatte Todesangst"

Das Paar rettete sich in den Speicher – den Spitzboden, wie Josten sagt. „Dort gibt es aber keine Chance, rauszukommen“, sagt Josten. Die Dachsparren seien verkleidet und gedämmt und ohne Dachfenster. Wenn das Wasser bis in den Speicher gestiegen wäre, hätten die beiden keine Fluchtmöglichkeit mehr gehabt. Daher versuchten sie auf ihren Balkon im Obergeschoss zu gelangen. „Dort hätten wir wenigstens gerettet werden können.“

Bis zum Bauchnabel seien sie im schlammigen Wasser zum Balkon gewatet. Was sie dabei nicht bedachten: „Die starke Strömung hätte uns beinahe mitgerissen.“ Das hätte den sicheren Tod für sie bedeutet. Es sei ihnen nichts anderes übrig geblieben, als auf dem Spitzboden zu warten und zu hoffen, dass der Pegel sinkt und das Haus standhält, sagt Georg Josten. „Meine Frau hatte Todesangst.“

Weil die beiden nass waren, zogen sie sich die einzigen trockenen Kleider an, die sie auf dem Dachboden finden konnten: Karnevalskostüme. Gegen zwei Uhr morgens hatte das Wasser den Höchststand erreicht und sei anschließend zentimeterweise gesunken. Gleichzeitig habe auch die Anspannung nachgelassen. Am Abend des nächsten Tages kamen Männer und Frauen von der Bundeswehr, schlugen die Scheiben ein, rückten Möbel beiseite und und brachten die beiden in ein Auffanglager. „Erst nach und nach wurde uns klar, dass wirklich alles, was wir besaßen, weg ist.“ (Lesen Sie auch: "Kampf gegen größte Bedrohung unserer Zeit": Stadt Marktoberdorf startet Klimaschutz-Offensive)

Ahrtal: Wie durch ein Wunder kommt das Baritonhorn zurück

Doch nicht alles blieb verschwunden: Zwar spülte die wilde Ahr auch Georg Jostens geliebtes Baritonhorn weg, das in einem Hartschalenkoffer verstaut war. Durch Zufall stieß ein Mann, der das überschwemmte Ahrufer 20 Kilometer weiter freibaggerte, auf den Koffer mit dem Horn und stellte es auf eine Helferplattform im Internet. „So fand es den Weg zurück zu mir“, sagt Josten. Ohne eine Delle und ohne einen Kratzer. „Das ist ein Wunder.“

570 von 640 Häusern in Dernau sind von der Flut betroffen, sagt Josten. „Die Menschen in dieser Gegend kennen Hochwasser.“ Doch mit solchen Ausmaßen hätte niemand rechnen können. Wochen waren die Jostens mithilfe von Hunderten Helfern damit beschäftigt, den Schlamm und zerstörte Gegenstände vor das Haus zu schaffen.

Hunderte Helferinnen und Helfer bildeten eine Menschenkette und schöpften mit Eimern Schlamm aus dem Gebäude. Bild: Georg Josten

Vom Keller bis in die Dachverkleidung war alles mit Schlamm vollgesaugt. Zudem sei das Heizöl ausgelaufen und habe sich im ganzen Gebäude verteilt. „Das Haus ist ein wirtschaftlicher Totalschaden“, sagt Josten. Es hätte abgerissen und neu gebaut werden müssen. Die Versicherung ersetzte 80 Prozent des Schadens von 700.000 Euro.

Nach der Flutkatastrophe: „Immer wenn es stark regnet, bekomme ich Panik“

„Wir haben nun aber einen Schlussstrich gezogen.“ Das Paar verkaufte das Haus und beschloss, in eine Mietwohnung zu ziehen. Noch wohnen sie bei Bekannten, doch in den kommenden Wochen geht es endlich in ihr neues Heim. „So langsam fällt die Last ab und wir können wieder durchatmen.“ Dennoch habe sie dieses traumatische Erlebnis geprägt. „Immer wenn es stark regnet, bekomme ich Panik“, sagt Monika Josten. Auch falle es ihr immer noch sehr schwer, über die Flut zu sprechen. „Die Trauer und die Emotionen übermannen mich.“ Auch achtete das Paar darauf, dass ihre neue Wohnung mindestens im dritten Stock und außerhalb des Flutgebiets liegt.

Der Urlaub auf dem Ferienhof von Barbara Oswald in Wald war ein großes Geschenk für Monika und Georg Josten. „Das hat uns unglaublich gut getan.“

