Förderung für bayerische Musikfestivals: Auch Marktoberdorfer Festival bekommt Finanzspritze

Der Kammerchor-Wettbewerb in Marktoberdorf bekommt eine Förderung vom Kunstministerium. Warum diese Unterstützung dringend nötig ist.

19.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

In diesem Jahr unterstützt der Freistaat 76 musikalische Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen in ganz Bayern mit Förderungen in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro. Dies verkündete Kunstminister Markus Blume in München. Die Botschaft dürfte aber nicht nur in der Landeshauptstadt für Freude gesorgt haben, sondern auch in Marktoberdorf. Denn auch das Team von MODfestivals rund um Geschäftsführerin Ramona Wegenast ist berücksichtigt worden: Der Kammerchor-Wettbewerb bekommt eine Finanzspritze von Freistaat.

Seit 34 Jahren bereichern der Kammerchor-Wettbewerb und das Pfingstfestival „Musica Sacra International“ die Musikszene in und über Marktoberdorf hinaus. Sie finden seit 1989 im Wechsel miteinander statt. In diesem Jahr empfing die Chorstadt über die Pfingsttage wieder Chöre aus aller Welt, die im musikalischen Wettstreit gegeneinander an. Bereits zum 18. Mal fand der Internationale Kammerchor-Wettbewerb statt. Wer denkt, dass der Wettbewerb ein Selbstläufer ist, der irrt. Hinter der Großveranstaltung steckt das Team von MODfestivals, das das Festival mit viel Herzblut und Engagement auf die Beine stellt. Und das ist gar nicht so einfach.

Mit diesen Problemen hatten die Organisatoren des Kammerchor-Wettbewerb 2023 zu kämpfen

Auch in diesem Jahr hatte die Großveranstaltung, wie viele andere in der Chorbranche zu kämpfen. Unter anderem machten die Kosten dem Festival zu schaffen. Alles ist teurer geworden, berichtete Wegenacht im Vorfeld des Wettbewerbs. Neben den gestiegenen Kosten kämpften die Veranstalter mit einer ausbleibenden Aufstockung der Mittel.

Auch ein anderes Festival im Ostallgäu wird vom Freistaat gefördert

Hier setzt die Förderung des Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst an. „Durch die staatliche Förderung von Musikveranstaltungen soll ein breites und künstlerisch anspruchsvolles Konzertangebot in allen Regionen Bayerns ermöglicht werden“, teilt das Ministerium in einer Pressemitteilung mit. So sind speziell Fördermittel im Rahmen der künstlerischen Musikpflege vorgesehen – insbesondere für musikalische Festivals und Veranstaltungsreihen mit überregionaler Bedeutung in den Bereichen Klassik, Kirchenmusik oder zeitgenössischer Musik. „Unsere vielfältige Festivallandschaft bietet auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm mit erstklassigen Künstlerinnen und Künstlern und wunderschönen Spielstätten – von Schlosskonzerten bis hin zu Open-Airs“, sagt Kunstminister Blume.

Alle bayerischen Regierungsbezirke sind mehrfach im Rahmen der Förderungen vertreten. Neben MODfestivals wird im Ostallgäu nur noch ein anderer Veranstaltungsträger mit einer Förderung bedacht: nämlich die Stadt Füssen mit ihrem Festival „vielsaitig“. Auch für das nächste Jahre können sich Veranstalter um eine Förderung bewerben: Anträge für die Festival- und Veranstaltungsförderung 2024 können bis spätestens 15. März 2024 bei der Bayerischer Musikrat gemeinnützige Projekt GmbH gestellt werden.