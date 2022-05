Forderung an Minister: Nur so können kleine Milchviehbetriebe im Ostallgäu überleben

Das Anbinden von Kühen im Stall soll nicht generell verboten werden, sonst droht Höfen im Ostallgäu das Aus. Knallhart-Forderung an Bundesminister Özdemir.

26.05.2022 | Stand: 18:32 Uhr

Landwirten soll es auch künftig erlaubt sein, ihre Kühe in einer Kombination aus Anbinden und Auslauf zu halten. Diese Forderung unterstützt der Landkreis in Form einer Resolution, die an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir geschickt wird. Die Kreistagsfraktion der Freien Wähler hatte in einem „Antrag gegen das Höfe-Sterben“ gefordert, die kombinierte Anbindehaltung weiter zu ermöglichen und zu fördern. Falle diese Haltungsform weg, könnte dies nämlich das Aus für viele kleine Höfe im Ostallgäu bedeuten. Auf diese Sorge hatte auch Landrätin Maria Rita Zinnecker in einem Schreiben an die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hingewiesen.

