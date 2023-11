100 Jahre alte Tradition lebt wieder auf: Weihnachtsmarkt  startet mit riesen Überraschung

In Marktoberdorf beginnt am 8. Dezember der traditionelle Weihnachtsmarkt. Und gleich zum Auftakt erwartet die Besucher ein besonderer Höhepunkt.

27.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Weihnachtsfreunde brauchen sich nicht mehr lange zu gedulden: Am 8. Dezember öffnet der Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf zum 48. Mal seine Pforten. Auch in diesem Jahr mischt sich ein wenig italienischer Flair in die Weihnachtsstimmung.

