Fotomontage mit Ostallgäuer Landrätin in Häftlingskleidung: "Das ist unter der Gürtellinie"

In Westendorf demonstrieren Menschen gegen die Unterbringung von Flüchtlingen. Argumente zählen nicht. Was bleibt, ist ein Gefühl von Angst, findet die Autorin.

21.11.2023 | Stand: 04:00 Uhr

So geschehen am Sonntag in Westendorf: Menschen demonstrieren gegen die Unterbringung von 50 Flüchtlingen im Ort. Am Bauzaun hängt eine Foto-Kollage, auf der Landrätin Maria Rita Zinnecker in gestreifter Häftlingskleidung und mit Handschellen zu sehen ist. Diese Aktion ist nicht nur geschmacklos und unter der Gürtellinie. Diese Aktion macht unheimlich viel kaputt. Denn im Endeffekt sind es Bilder wie diese, die sich bei den Leuten festbrennen. Argumente zählen nicht. Was bleibt, ist das Gefühl von Angst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.