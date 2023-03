Fragen rund ums Internet? Digitale Sprechstunde in Marktoberdorf hilft weiter

Die Volkshochschule bietet mit der Stadtbücherei Marktoberdorf einmal pro Monat eine digitale Sprechstunde an. Ein Experte hilft bei Computer-Problemen weiter.

08.03.2023 | Stand: 04:00 Uhr

In Kooperation mit der Stadtbücherei Marktoberdorf hat die Volkshochschule Ostallgäu Mitte ab Donnerstag, 9. März, ein neues Beratungsangebot für Menschen aller Altersklassen ins Leben gerufen, die Hilfe in der „digitalen Welt“ benötigen. Einmal im Monat findet nun donnerstags für drei Stunden von 16 bis 19 Uhr die offene Sprechstunde in der Stadtbücherei Marktoberdorf statt.

Die Zeiten sind nicht erst seit Corona digital, auch schon weit vorher hat sich vieles ins Internet verlagert. E-Mails schreiben, Online-Banking und -Shopping, Videokonferenzen mit der Verwandtschaft, Soziale Netzwerke und vieles mehr, gehören für die meisten längst zum Alltag. Für Neueinsteiger in die Welt des Internets und gerade für Seniorinnen und Senioren werden viele dieser Themen jedoch schnell zur unüberwindbaren Herausforderung. Die Volkshochschule Ostallgäu Mitte bietet in diesem Segment bereits sehr hilfreiche Grundlagen-Kurse an („Abenteuer Internet“). Doch auch nach dem Besuch eines solchen Kurses, oder wenn bereits erste Erfahrungen mit dem Thema Internet gesammelt werden konnten, kann es vorkommen, dass Nutzerinnen und Nutzer bei der Bewältigung eines Problems oder bei einer konkreten Fragestellung schnelle und professionelle Hilfe benötigen.

Kostenloses Angebot in der Stadtbücherei Marktoberdorf: Anmeldung ist nicht nötig

In solchen Fällen verspricht die digitale Sprechstunde der Volkshochschule Ostallgäu Mitte Hilfe. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Gesponsert wird die Sprechstunde vom Volkshochschulverein Marktoberdorf und der Sparkasse Allgäu. Nur so kann das Angebot kostenlos für die Teilnehmenden sein.

Einmal pro Monat können Bürgerinnen und Bürger jeden Alters so von nun an kostenfrei und unangemeldet die offene digitale Sprechstunde nutzen, um sich von dem Diplom Informatiker, Datenschutz-Experten und langjährigen vhs Dozenten Robert Meggle, bei Fragen rund um das Thema „Internet“ und „Digitale Welt“ individuell helfen zu lassen.

Die Beratungstermine sind voneinander unabhängig. Die Interessierten können nur einmal oder auch häufiger kommen, je nach Bedarf. Die Betreuung erfolgt „eins zu eins“ und gewährleistet Diskretion und individuelles Eingehen auf die persönlichen Fragen der Teilnehmenden. Die Sprechstunde findet in angenehmer Atmosphäre in der modernen und zentral gelegenen Stadtbücherei Marktoberdorf statt. Etwas Wartezeit sollte im Fall hohen Andrangs aufgrund der individuellen Betreuung eingeplant werden.

Die erste digitale Sprechstunde findet am Donnerstag, 9. März, von 16 bis 19 Uhr in der Stadtbücherei Marktoberdorf statt. Weitere Infos gibt es im Internet unter der Adresse:

www.vhs-oal-mitte.de/dss